Nakon 10 godina osvanuo video pjevačice koja je iz javnosti nestala zbog mučnog razloga

Duffy je posljednji put u javnosti viđena prije 10 godina, a prije pet je sve šokirala priznanjem o patnji koju je prošla.

Pjevačica Aimee Anne Duffy, koja je posljednji put u javnosti viđena prije deset godina, iznenadila je svoje obožavatelje videom na društvenim mrežama.

Aimee Anne Duffy Foto: Instagram

Naime, na TikToku je osvanuo video pjevačice na kojem pjeva uz svoj veliki hit ''Mercy''. Pjevačica je zadržala imidž po kojemu ju i pamtimo - plavu kosu i šiške.

''Je li ovo prava Duffy'', ''Tako mi je drago što si se vratila'', ''Pa gdje si bila?'', "Super što se vratila, sjajna je pjevačica", ''Je li ovo najava nove glazbe'', ''Izgledaš odlično'', ''Što ti se dogodilo'', samo je dio komentara.

Aimee Anne Duffy Foto: Instagram

Aimee Anne Duffy Foto: Instagram

Prije pet godina na društvenim mrežama šokirala je javnost emotivnim i otvorenim priznanjem o patnji koju je prošla nakon što je bila zatočena i silovana.

Aimee Anne Duffy Foto: Profimedia

''Mnogi od vas pitaju se što mi se dogodilo, gdje sam nestala i zašto. Jedan novinar kontaktirao je sa mnom, pronašao je način da dođe do mene i ispričala sam mu sve prošlog ljeta. Bio je jako ljubazan i bilo mi je sjajno konačno progovoriti. Istina je, i vjerujte mi, molim vas, da sam sada dobro i na sigurnom. Bila sam silovana i drogirana i zatočena na nekoliko dana. Naravno da sam preživjela, no oporavak je potrajao. Nema lakog načina govoriti o tome, ali mogu vam reći da sam u posljednjih deset godina samoj sebi obećala da ponovno želim osjećati sunce u svom srcu, sunce koje sada ponovno sja. Pitate se zašto nisam iskoristila glas da izrazim svoju bol? Nisam htjela svijetu pokazati tugu u svojim očima. Pitala sam se, kako da pjevam iz srca kada je ono slomljeno? No polako je zacijelilo'', napisala je 2020. godine, a objava je u međuvremenu obrisana s Instagrama.

Aimee Anne Duffy Foto: Profimedia

Aimee Anne Duffy Foto: Profimedia

Prije nego što se povukla s glazbene scene i iz javnosti, ostvarila je velik uspjeh i osvojila brojne glazbene nagrade. Njezin debitantski album "Rockferry" ubrzo nakon izlaska na tržište dospio je na prvo mjesto britanske ljestvice i oborila rekorde prodaje u svojoj zemlji. Najpoznatiji hitovi su joj "Mercy" i "Warwick Avenue".

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Nikad ne bismo rekli da je to on! Glumio je u seriji koja je obarala sve rekorde gledanosti

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Gluma ju je globalno proslavila, ali svi pričaju o njezinim zubima: ''Doslovno ih seciraju!''

Pogledaji ovo inMagazin U prošloj emisiji je pobijedila, a sad se pretvara u Seve: ''Velika je čast i odgovornost!''

Pogledaji ovo Celebrity Emilija Kokić podijelila rijetke zajedničke prizore sa suprugom, imala je poseban povod

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda kći Željka Bebeka? Ukrala je svu pažnju tijekom rijetkog obiteljskog izlaska

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda naše serije pozvala na prekrasan čin i ponovno pokazala svoje veliko srce!

Pogledaji ovo Celebrity Nives prešišala Thompsona: "Je, bo'me, je" na vrhu trendinga na YouTubeu!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Bivša WAGsica otkrila pravu istinu o ženama nogometaša: ''Drogirale su se, borile s poremećajima u prehrani...''