Gluma ju je globalno proslavila, ali svi pričaju o njezinim zubima: ''Doslovno ih seciraju!''

Aimee Lou Wood trenutno je jedna od popularnijih glumica svijeta, a osim po ulozi u hit seriji, puno se piše i o njezinom izgledu.

Glumica Aimee Lou Wood u posljednje je vrijeme u fokusu javnosti.

Osim što igra sjajnu ulogu u popularnoj novoj seriji ''The White Lotus'', ono zbog čega odmah privuče sve poglede je njen izgled.

Aimee Lou Wood - 6 Foto: Profimedia

Naime, njeni nesavršeni zubi prvo su što mnogi primijete na njoj, a zahvaljujući njima postala je jedna od zapaženijih glumica.

Aimee Lou Wood - 10 Foto: Profimedia

"Ne mogu vjerovati kakav utjecaj moji zubi imaju! Amerikanci su u šoku. Jako su dragi, ali pojavljuju se i videa ortodonata koji analiziraju moje zube", rekla je u emisiji The Jonathan Ross Show.

"Doslovno ih seciraju, pitaju se ''Što nije u redu s njima?'', a na kraju kažu: ''Ali mislim da ništa ne bi trebala mijenjati!'' To mi je nekako zatvoreni krug — nekad su me zadirkivali, a sad plješću", poručila je.

Aimee Lou Wood - 3 Foto: Profimedia

Na pitanje jesu li je ljudi pitali ima li umjetne zube, Aimee je potvrdila:

"Sto posto! Ljudi me pitaju: ''Ozbiljno, to su tvoji pravi zubi?!''

Aimee je prije glumila u seriji ''Sex Education'', a ostvarila je i uloge u ''Daddy Issues'', ''Toxic Town'', ''Living'' i brojne druge.

Aimee Lou Wood - 2 Foto: Profimedia

Inače, Aimee ima 31 godinu i rođena je u Stockportu, Ujedinjeno Kraljevstvo. Kako piše Vogue, u rodnom mjestu pisala je predstave i tjerala svoju sestru da ih izvodi. Zbog svoje sramežljive naravi nikada nije imala hrabrosti sama glumiti u vlastitim predstavama, sve dok se nije pridružila dramskoj skupini u školi, pokušavajući steći prijatelje.

"Onda su moji rezultati u školi nekako pali u drugi plan", rekla je 2019. godine.

"Prije toga sam bila jako marljiva i uzorna, ali sam onda postala razredni klaun. No, sve se to nekako dogodilo s razlogom jer sam na kraju završila na RADA-u (Royal Academy of Dramatic Art). Tako da - da, pokušavajući steći prijatelje, završila sam u glumi", poručila je.

Aimee Lou Wood - 1 Foto: Profimedia

Tijekom školovanja na RADA-u, Aimee je sudjelovala u brojnim produkcijama, a kada je otišla na audiciju za ulogu seksualno zaigrane Lily Iglehart u seriji ''Sex Education'', uloga je na kraju pripala glumici Tanji Reynolds.

No zato joj je ponuđena druga uloga, ona iznimno simpatične Aimee Gibbs. Njezina interpretacija donijela joj je nagradu BAFTA za najbolju žensku izvedbu u humorističnom programu 2021. godine.

Aimee Lou Wood - 4 Foto: Profimedia

