Prepoznajete li ovog glumca? Danas je upleten u jedan od najvećih skandala u svijetu showbiza!

Prije više od tri mjeseca, Blake Lively službeno je podnijela tužbu protiv kolege i redatelja filma "Priča završava s nama" Justina Baldonija zbog seksualnog uznemiravanja i udruživanja u svrhu uništavanja njezine reputacije.

Tek naknadno izašlo je u javnost kako je Baldoni stvarao Lively mnoge probleme poput ulaza u prikolicu, pokazivanja golišavih videa, razgovora o Baldonijevoj ovisnosti o pornografiji i ostalih, zbog čega je 37-godišnja glumica zatražila od njega, njegovog suradnica Jamieja Heatha i producentske tvrtke WayFarer Production pridržavanje 30 zahtjeva o postupanju.

Unatoč njegovim pokušajima da kampanjom preko medija nastavi s diskreditacijom Lively, Baldoni je nedavno dobio veliki udarac nakon što je objavljeno kako sudac razmatra odbacivanje njegove tužbe protiv medija New York Times, koji je prvi objavio sve detalje njezine tužbe.

Već nekoliko tjedana Baldoni se nalazi na Havajima, a fotografi ga često fotografiraju u društvu djece Maiye i Maxwella. Ovih dana, 41-godišnji glumac je pokazao novu frizuru, a Daily Mail piše kako je tužba ostavila velikog traga na njegovo psihičko zdravlje.

U ovih 20 godina karijere, Baldoni je više puta mijenjao izgled - kratka kosa i bez brade, kraća kosa i trodnevna brada, nešto duža kosa i brada, duža kosa i bez brada, a sada je izbrijao sa strane i ostavio dužu kosu u sredini.

