Impozantni nadimak prati ju godinama, a nitko nije znao s čime se godinama borila u svoja četiri zida

Elle MacPherson slovi kao jedna od najljepših manekenki ikada. Dok su joj se svi divili, ona se u svoja četiri zida borila s teškim problemima.

Australska ljepotica Elle Macpherson jedna je od najpoznatijih manekenki 90-ih. Poznata i pod nadimkom ''The Body'', s Naomi Campbell, Claudijom Schiffer i Cindy Crawford osvajala je modne piste, a uskoro će proslaviti 61. rođendan.

Najstarija od četvero djece, Eleanor Nancy Gow, rodila se u mjestu Cronulla, u blizini Sid­neya, a odrasla je u Killari, predgrađu istoga grada. Majka Frances radila je prije braka kao medicinska sestra, ali se poslije odlučila posveti­ti djeci i njihovu odgoju, a otac Peter Gow neka­da je bio predsjednik ragbijaškog tima Cronulla Sutherland Sharksa. Roditelji su joj se razveli kad joj je bilo 10 godina, a ona je ostala živjeti s majkom koja se ponovno udala za odvjetnika Neilla MacPhersona. Pri upisu u srednju školu Killara High School pogreškom joj je upisano očuhovo prezime umjesto očeva Gow. Pogrešku nisu ispravljali, a danas rijetki znaju koje je njezino pravo prezime.

Njezinu uspješnu karijeru odredilo je jedno obiteljsko putovanje. Naime, dugonogu australsku tinejdžericu zamijetio je modni agent dok je s obitelji skijala u Coloradu i uveo je u modni svijet, a za sve ostalo pobrinula se sama Elle.

Impozantni nadimak ''The Body'' nadjenuo joj je još 1989. godine magazin Time.

Manekenka je nakratko zalutala i u glumačke vode odigravši glavnu ulogu 1994. u filmu "Sirene" s Pamelom Rabe, Portijom de Rossi i Kate Fischer. Elle se zbog filma skinula potpuno gola kao i njezine kolegice. Američki mediji tada su tragali za njezinim privatnim golišavim fotografijama kod obitelji i prijatelja, pa ih je manekenka odlučila nadmudriti.

Naime, odradila je snimanje za magazin Playboy za svibanj 1994., a kako je rekao fotograf koji je slikao, cijeli posao odrađen je prema njezinim uvjetima.

Osim što je mamila uzdahe svojim izgledom na modnim pistama, Macpherson je često bila na meti tabloida zbog svojega ljubavnog života. Godine 2013. udala za poduzetnika Jeffreyja Soffera, a prema pisanju stranih medija, razveli su se 2017. godine i manekenka je iz braka izašla bogatija za 79 milijuna dolara.

Od prvog muža, 20 godina starijeg modnog fotografa Gillesa Bensimona, razvela se nakon tri godine braka. S financijerom Arpadom Bussonom dobila je dvoje djece, sinove Arpada Flynna i Aureliusa Cya.

Manekenka je nedavno otvorila dušu u svojim memoarima ''Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself''. Naime, prije sedam godina borila s rakom dojke. Govoreći za Women's Weekly o svojoj dijagnozi, priznala je:

''Bio je to šok, bilo je neočekivano, bilo je zbunjujuće, bilo je zastrašujuće na toliko načina i stvarno mi je dalo priliku da duboko zakopam svoj unutarnji osjećaj kako bih pronašla rješenje to mi je upalilo.''

Liječnici su Elle savjetovali mastektomiju uz zračenje, kemoterapiju, hormonsku terapiju i rekonstrukciju dojke, prenosi Daily Mail. Međutim, ona nije poslušala savjet čak 32 liječnika i odlučila se boriti protiv bolesti prirodnim načinima.

Elle je otkrila da je unajmila kuću u Phoenixu u Arizoni na osam mjeseci gdje se liječila uz pomoć primarnog liječnika, doktora naturopatije, holističkog stomatologa, osteopata, kiropraktičara i dva terapeuta. A vjeruje kako joj je u liječenju pomogla i još jedna važna stvar. Na svoj 40. rođendan obećala je sama sebi kako više nikad neće popiti ni kap alkohola.

''Bilo je nevjerojatno otrijezniti se i ostati trijezan. To je bio temelj cijelog mog života, zapravo, jer da nisam trijezna, ne bih bila ovdje'', priznala je.

Dugi niz godina vodila je borbu s alkoholom. Često bi se opijala do potpunog gubitka svijesti, a popila bi velike količine votke nakon što bi uspavala sinove.

"Moj je život svima izgledao savršeno. Izvana sam odrađivala prekrasan posao, ali duboko u sebi zaista sam se borila'', objasnila je.

