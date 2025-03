Rijetki bi je prepoznali na prvu! Prije 30 godina sve je osvojila ulogom u kultnoj komediji

Alicia Silverstone utjelovila je buntovnu srednjoškolku u filmu koji je na male ekrane došao prije 30 godina.

Alicia Silverstone žarila je i palila 90-ih u brojnim filmskim ulogama, a jedna od najupečatljivijih je u hit-komediji ''Djevojke iz Beverly Hillsa''. Te 1995. godine utjelovila je lik Cher Horowitz, pametne i popularne srednjoškolke, što joj je donijelo široku prepoznatljivost i popularnost.

Alicia Silverstone - 8 Foto: Profimedia

Alicia Silverstone - 14 Foto: Profimedia

Na vrhuncu karijere odlučila se povući iz filmske industrije, a danas bi je rijetko tko prepoznao na prvu. U ležernom izdanju fotografi su je uhvatili u Zapadnom Hollywoodu. Modna izdanja u kojima smo ju gledali kao Cher u kultnom filmu, zamijenila je trenirkama.

Alicia Silverstone Foto: Profimedia

Jeste li gledali film ''Djevojke s Beverly Hillsa''? Da, pa to je klasik

Nisam nikad niti čuo/la za njega Da, pa to je klasik

Nisam nikad niti čuo/la za njega Ukupno glasova:

Za napuštanje svoje karijere imala je više razloga, a jedan od njih bio je njezin sin Bear, kojeg je dobila 2011. godine s Christopherom Jareckijem.

''Znala sam da želim biti majka otkad sam imala dvije godine, suđeno mi je da budem mama'', rekla je jednom prilikom, piše People.

Alicia Silverstone - 10 Foto: Profimedia

Odluci da se povuče iz Hollywooda navodno je doprinijelo i to što su ju počeli nazivati izrugivati nakon što je dobila nekoliko kilograma viška.

"Zvali su me debelom djevojkom, no to me nije potaknulo da idem na dijetu i dokažem se, već sam reagirala potpuno suprotno. Nisam htjela biti slavna", rekla je jednom prilikom.

Alicia Silverstone - 3 Foto: Profimedia

Alicia Silverstone - 5 Foto: Profimedia

Danas ju možemo vidjeti u manjim ulogama, ali se Alicia se odlučila posvetiti drugoj vrsti umjetnosti - pisanju. Njezina knjiga ''The Kind Diet'' postala je bestseler i potiče etičku prehranu koja je dobra za ljude i planetu.

Alicia Silverstone - 21 Foto: Profimedia

Alicia Silverstone - 19 Foto: Profimedia

Više o njezinoj životnoj priči pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Rita Ora u opasno kratkom kompletiću pokazala zavidne rezultate napornih treninga

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Nikad ne bismo rekli da je to on! Glumio je u seriji koja je obarala sve rekorde gledanosti

Pogledaji ovo Celebrity Nakon 10 godina osvanuo video pjevačice koja je iz javnosti nestala zbog mučnog razloga

Pogledaji ovo Celebrity Emilija Kokić podijelila rijetke zajedničke prizore sa suprugom, imala je poseban povod

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda kći Željka Bebeka? Ukrala je svu pažnju tijekom rijetkog obiteljskog izlaska

Pogledaji ovo Celebrity Tko su finalistice Miss Universe Hrvatske? U anketi nam recite koja je ljepotica vaš favorit

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda naše serije pozvala na prekrasan čin i ponovno pokazala svoje veliko srce!

Pogledaji ovo Celebrity Nives prešišala Thompsona: "Je, bo'me, je" na vrhu trendinga na YouTubeu!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Bivša WAGsica otkrila pravu istinu o ženama nogometaša: ''Drogirale su se, borile s poremećajima u prehrani...''