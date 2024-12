Nekad buntovna tinejdžerica na vrhuncu slave pozdravila se s glumom, a danas vodi potpuno drugačiji život!

Alicia Silverstone posvetila se svome sinu Bearu te pisanju knjiga, a s vremena na vrijeme ju možemo vidjeti u manjim filmskim ulogama.

Alicia Silverstone žarila je i palila 90-ih u brojnim filmskim ulogama, a jedna od najupečatljivijih je u filmu ''Djevojke iz Beverly Hillsa''.

Te 1995. godine utjelovila je lik Cher Horowitz, pametne i popularne srednjoškolke, što joj je donijelo široku prepoznatljivost i popularnost. Nakon toga pojavila se u ''Batman & Robin'' iz 1997. godine, gdje je glumila Batgirl, u romantičnoj komediji ''Ljubav iz snova'' iz 1999. godine, gdje je igrala uz Brendana Frasera, a zatim i 2002. godine u ''Scooby-Doo'', gdje je igrala Velmu Dinkley.

Na vrhuncu karijere, sve je prestalo jer se Alicia odlučila povući iz filmske industrije. Naime, imala je više razloga, a jedan od njih bio je njezin sin Bear, kojeg je dobila 2011. godine s Christopherom Jareckijem.

''Znala sam da želim biti majka otkad sam imala dvije godine, suđeno mi je da budem mama'', rekla je jednom prilikom, piše People.

U ljubavnom životu, ruže joj nisu cvale pa se 2018. godine rastala od Christophera. Ipak, ostali su u dobrim odnosima jer im je najbitniji sin.

''Bear, njegov tata i ja se jako dobro slažemo zajedno. Uvijek pitamo Beara gdje želi biti. Ali počela sam se pitati je li to previše pritiska. Zato sam ga upitala i on je rekao: 'Volim što mogu odlučivati.''', rekla je svojedobno te dodala da uživa u svakom trenutku sa sinom.

Odluci da se povuče iz Hollywooda navodno je doprinijelo i to što su ju počeli nazivati izrugivati nakon što je dobila nekoliko kilograma viška.

"Zvali su me debelom djevojkom, no to me nije potaknulo da idem na dijetu i dokažem se, već sam reagirala potpuno suprotno. Nisam htjela biti slavna", rekla je jednom prilikom.

Danas ju možemo vidjeti u manjim ulogama, ali se Alicia se odlučila posvetiti drugoj vrsti umjetnosti - pisanju. Njezina knjiga ''The Kind Diet'' postala je bestseler i potiče etičku prehranu koja je dobra za ljude i planetu.

Na društvenim mrežama stoji i da je poduzetnica koja proizvodi organske proizvode za njegu kože, tjelesnu higijenu i čišćenje doma. Koliko su joj bitne životinje, u prilog idu i objave na Instagramu u kojima često posjećuje skloništa za životinje.

