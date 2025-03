Lijepa kći Željka Bebeka privukla je svu pažnju tijekom rijetkog obiteljskog izlaska

Željko Bebek predstavio je knjigu ''U inat svima'', a podržala ga je njegova obitelj.

U sklopu Tjedna Porina u Karlovcu predstavljena je knjiga ''U inat svima'' glazbenika Željka Bebeka. Glazbenik je na promociju stigao sa svojom obitelji koja mu je velika podrška.

Željko Bebek Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Željko je godinama u sretnom braku s Ružicom, a zajedno imaju dvoje djece - sina Zvonimira koji je krenuo očevim glazbenim putem te kćer Katarinu koju nemamo priliku često vidjeti u javnosti.

Željko Bebek s obitelji Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Obitelj je spremno pozirala fotografima, a svu pažnju ukrala je lijepa plavuša.

Željko Bebek s obitelji Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Inače, Željko je od supruge Ružice stariji 34 godine i to je razlog zbog kojeg su mnogi u njih sumnjali.

''Mi smo u to ušli zato što osjećamo da možemo, da ćemo sigurno uspjeti naći suradnju i veliku ljubav. Nije bilo stroge kritike, ali je kritika bila kroz to pitanje - kako vas dvoje? I sad nakon naših 25 godina koliko smo zajedno, naslovi u novinama su Željko Bebek i 34 godine mlađa supruga. Pa 25 godina sam s njim, nisam dva mjeseca pa da bude ono bombastično '34 godine mlađa'. Meni su ti napisi s godinama zbilja bez veze. Toliko mlađa, pa što toliko mlađa - 25 godina sam s njim, to uopće nema veze, godine su samo broj'', ispričala je jednom Ružica za IN magazin.

Željko Bebek Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Više o njihovoj ljubavi pročitajte OVDJE.

Željko Bebek Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

