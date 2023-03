Ružica i Željko Bebek upoznali su se kad je ona imala 18, a on 52, ali godine im nisu bile prepreka: ''Ona se rodila kad sam ja objavio pjesmu ''Bitanga i princeza''

Ljubavna priča Željka Bebeka i njegove supruge Ružice započela je prije 25 godina. Ona je tada imala 18, a on 52. Razlika u godinama nije bila nikakva prepreka da izgrade skladan odnos, zbog kojeg danas slove kao jedan od najzaljubljenijih parova na našoj estradi. Koji je njihov recept za dobar brak te s kakvim su se komentarima susretali na početku veze, Ružica i Željko Bebek otkrili su Juliji Bačić Barać za In magazin.

"Meni najljepša" pjesma je koju je Željko Bebek posvetio svojoj supruzi, a videospot u kojem se pojavljuje i ona, objavljen je baš na Dan zaljubljenih.

''Predivna je pjesma i mislim da se svaka žena želi prepoznati u takvoj pjesmi'', kaže Ružica.

''Da, ona je ulaskom u moj život potpuno promijenila sve'', govori Željko.

Ljubav je na prvo mjesto u životu Željka Bebeka došla zahvaljujući njegovoj supruzi Ružici. Jedno drugo su promijenili, kako kažu, na bolje.

''Mene je Željko formirao nekako. Ja sam bila jako mlada, imala sam tek 18 godina kad smo se mi upoznali i kroz neko druženje zajedničko shvatili smo da si odgovaramo'', govori Ružica.

''Bez obzira što je ona bila mlada i još nije ni fakultet završila ili mene koji sam tada bio iskusni vuk u karijeri rock and rolla, vidjelo se da sam se dovoljno smekšao da život počnem drukčije gledati'', govori Željko.



Odmah na prvom susretu bilo je jasno da se između njih rađa ljubav.



''To je ta, da mi je naišla kad sam imao 18 godina bili bi danas 50 goldina u braku no nije naišla tad, ona se rodila kad sam ja objavio pjesmu ''Bitanga i princeza''. Negdje u višim sferama je odlučeno da se mi moramo sresti govori Željko.



''Vjerojatno je bila ta neka iskra na prvom susretu, ali meni je to bilo nemoguće, mogla sam maštati ali nisam mogla vjerovati da to zaista može biti tako'', priča Ružica.



Kad su tek prohodali, mnogi nisu vjerovali da će njihova ljubavna priča potrajati.



''Svi su nam predviđali - ma što sad oni to će trajati mjesec, dva, tri pa će puknuti, naravno da će puknuti, ali evo bili smo jači od tih šuškanja. To je bilo vrijeme kad nije bilo ni mobitela, još kad smo se znali čuti na telefon, kad bi on mene nazvao doma ili pošalje s puta razglednicu, to su bili dugi telefonski razgovori i tako kroz neko vrijeme shvatili smo da je to nekako lijepo tako'', priča Ružica.



Željko je od Ružice stariji 34 godine i to je razlog zašto su mnogi u njih sumnjali.



''Mi smo u to ušli zato što osjećamo da možemo, da ćemo sigurno uspjeti naći suradnju i veliku ljubav, nije bilo stroge kritike ali je kritika bila kroz to pitanje - kako vas dvoje. I sad nakon naših 25 godina koji smo zajedno su naslovi u novinama Željko Bebebk i 34 godine mlađa supruga, pa 25 godina sam s njim, nisam dva mejseca pa da bude ono bombastično 34 godine mlađa meni, to zbilja ti natpisi s godinama su bezveze. Toliko mlađa, pa što toliko mlađa, 25 godina sam s njim uopće nema veze, godine su samo broj definitivno'', govori Ružica.



A od početka su imali potporu njezinih roditelja.



''Željko je išao to reći tati, ali prihvatili su to najbolje moguće je to sve skupa ispalo. Moji roditelji su nam jako puno pomagali kad su djeca bila mala, mi smo uvijek puno putovali, djeca su bila kod njih mislim sve se posložilo kako treba'', prisjeća se Ružica.

''Odnos s njenim roditeljima i dvojicom braće su uvijek bili nekako lijepi'', kaže Bebek.



Već 25 godina, a od toga 21 u braku, žive svoju ljubav i jednostavno su nerazdvojni. U tome vide i recept za dug i skladan brak.



''Mi takav život živimo da smo uvijek zajedno u društvu i ako se desi da sam ja negdje stigao prije Ružice slučajno, svi pitaju di je Ružica. Nerazdvoinost u svim situacijama da se ide u isto vrijeme spavati, u isto vrijeme ustajati, zajedno dijelimo sve od kuhinje, spremanja, ukrašavanja, poklona koje jedno drugom smišljamo. Mislim da je pravilo da će uvijek uspjeti onaj brak u kojem su ljudi vezani i predani jedno drugom'', govori Bebek.

U veljači je Bebek bio na turneji u Kanadi, a samo desetak dana kasnije u Australiji. Budući da je Ružica Željkova menadžerica, a sin Zvonimir član pratećeg benda, s jednog kraja svijeta na drugi putovala je cijela obitelj.



''Minus 20 i plus 30 u roku od tjedan dana, bili su to pravi šokovi i teperature i vremenskih zona. Onda samo promijenili još 2 vremenske zone kad smo iz Callgarya otputovali u Sydney'', priča Željko.



A otputovat će i oni ovih dana u London proslaviti godišnjicu braka. Da su zaljubljeni kao prvog dana i da su jedno u drugom pronašli sreću, jasno je svakom tko je barem jednom vidio ovaj par.

