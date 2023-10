Ljubavna priča Željka Bebeka i supruge počela je kao u filmu, javnost im nije predviđala dug vijek, no pobijedili su sve predrasude

Željko i Ružica Bebek prošetali su Zagrebom držeći se za ruke i nasmiješeni od uha do uha.

Legendarni domaći glazbenik Željko Bebek (77) sa suprugom Ružicom (44) u sretnom je braku već više od dva desetljeća, a još su zaljubljeni kao prvog dana.

Potvrdili su to ovog vikenda kada su prošetali Zagrebom nasmiješeni i držeći se za ruke, a romantične trenutke zabilježili su fotografi.

Sretni par snimljen je na popularnoj špici, a tijekom šetnje su odvojili vrijeme i za razgovor s prolaznicima.

Željko i Ružica upoznali su ne na njegovu koncertu, kad je ona imala samo 18 godina, a on 52. Prišla mu je i zamolila ga za autogram, a ostalo je povijest.

"Da mi je naišla kad sam imao 18 godina, bili bismo danas 50 godina u braku, no nije naišla tad, ona se rodila kad sam ja objavio pjesmu 'Bitanga i princeza'. Negdje u višim sferama odlučeno je da se mi moramo sresti", ispričao je Bebek u IN Magazinu, a Ružica se tada prisjetila i kako mnogi nisu vjerovali da će njihova ljubavna priča potrajati.

"Svi su nam predviđali - ma što sad, oni to će trajati mjesec, dva, tri pa će puknuti, naravno da će puknuti, ali bili smo jači od tih šuškanja. To je bilo vrijeme kad nije bilo ni mobitela, još kad smo se znali čuti na telefon, kad bi on mene nazvao doma ili pošalje s puta razglednicu, to su bili dugi telefonski razgovori i tako smo nakon nekog vremena shvatili smo da je lijepo tako", ispričala je.

"Mi smo u to ušli zato što osjećamo da možemo, da ćemo sigurno uspjeti naći suradnju i veliku ljubav. Nije bilo stroge kritike ali je kritika bila kroz to pitanje - kako vas dvoje? I sad nakon naših 25 godina koliko smo zajedno, naslovi u novinama su Željko Bebek i 34 godine mlađa supruga. Pa 25 godina sam s njim, nisam dva mjeseca pa da bude ono bombastično '34 godine mlađa'. Meni su ti napisi s godinama zbilja bezveze. Toliko mlađa, pa što toliko mlađa - 25 godina sam s njim, to uopće nema veze, godine su samo broj", naglasila je.

Vjenčali su se 2012. godine, a Ružica je Željkova treća supruga.

"Nekom se to desi jednom, nekom se ne desi nikad. Ja sam probao brak tri puta i iz treće je uspjelo. Pamtiš svaki datum, svaki termin susreta, vjenčanje, rođenje djece i onda ti dani kojih se sjećaš uvijek upotpunjuju tu ljepotu življenja. I zato sam ja najsretniji valjda muškarac na svijetu", kazao je jednom prilikom Bebek.

Željko i Ružica zajedno imaju dvoje djece, kćer Katarinu i sina Zvonimira, koji je krenuo očevim stopama i svira gitaru u njegovom pratećem bendu.

