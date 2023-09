Nasljednik naše glazbene legende izgleda kao prava rock zvijezda, a djevojke ga s razlogom obožavaju i obasipaju ljubavnim porukama!

Zvonimir Bebek krenuo je glazbenim stopama svojeg oca Željka, a brzo je stekao i veliku bazu obožavateljica.

Legendarni glazbenik Željko Bebek na sceni ima dostojnog nasljednika.

Njegov 18-godišnji sin Zvonimir također je u glazbenim vodama, a iako se godinama bavio natjecateljskim skijanjem, prije nekoliko godina odlučio je naučiti svirati gitaru.

"I nakon zadnjeg u Austriji došao sam doma i rekao da se meni više ne skija. Sestra je to isto podržala, ali tata je rekao - pa dobro šta ćeš sad raditi", ispričao je Zvonimir u In Magazinu.

"Toliko me iznenadio da mi se učinilo da je to možda trenutni hir kao što je promijenio sve sportove, od 3-4 godine kad je naučio skijat, ali on je plivao, igrao tenis, pa sam i za svirku mislio da će proći, a dobro malo će vježbat i to je to", priznao je tada Željko.

Prolazni hir pretvorio se u dugogodišnju glazbenu karijeru, a otac i sin Bebek odlučili su u budućnosti sve pjesme stvarati zajedno.

Zvonimir je već stekao i veliku bazu obožavateljica koje ga ispod svake objave na Instagramu obasipaju ljubavnim porukama, zaljubljenim smajlićima i srcima, a ima i svoje fan pageove na društvenim mrežama.

Zvonimir i Željko sada su se zajedno pojavili na promociji novog albuma Davora Radolfija, a kako su se tamo proveli i s kim su se sve družili pogledajte u galeriji.

Osiim sina, Željko Bebek sa suprugom Ružicom, s kojom je u braku 25 godine, ima i kćer Katarinu.

