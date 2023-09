Željko Bebek priznao da ga je iznenadila odluka sina: 'Učinilo mi se da je to možda trenutni hit, kao malo će vježbati i to je to...''

Zvonimir Bebek skijanje je zamijenio gitarom, a sve to zahvaljujući tati, jednom od naših najdugovječnijih glazbenika - Željku Bebeku. Ovaj otac i sin zasvirat će i na velikom koncertu koji planiraju povodom velikog jubileja. 50 godina karijere je iza legendarnog pjevača, a što ga pokreće i koja je tajna njegove vječne mladosti, doznala je naša Dorotea Filipaj za In magazin!

''Kad ideš na posao koji voliš, nije važno koliko to traje, koliko putuješ, kakvo će ti bit spavanje ...najvažnije je to da se popneš na pozornicu i stvoriš taj nevidljivi fluid s ljudima koji su došli s povjerenjem'', zaključio je Željko Bebek.

I tako već impresivnih 50 godina. Željko Bebek slavi velik jubilej glazbene karijere, a u listopadu će je okruniti slavljeničkim koncertom u zagrebačkoj Areni.



''Taj koncert sam zamislio kao reviju svega što sam u životu pjevao. To je u biti jedan izbor pjesama koje znam da publika najviše voli, to iskustvo imam na svojim dugačkim putovanjima, posebno zadnjih 2 godine'', rekao je.

Originalni pjevač Bijelog Dugmeta, rođeni Sarajlija koji je u svoj prvi bend doveo Gorana Bregovića, u jednom je trenutku htio odustati od svoje glazbene karijere. Bilo je to kada je napustio Dugme.



''To je možda bio trenutak kad sam najviše bio pogođen situacijom koja se desila jer je to bilo nepredviđeno, to mi se jednostavno desilo. No međutim kada sam drugi put '89. godine uspio u solo karijeri, to je bio sjajan trenutak kojeg se sjećam kao važnog u karijeri.

Ovoj se legendi rocknrolla bliži 78. godina života, a ni nakon tako duge i impresivne karijere ne pokazuje znakove posustajanja.



''Na sreću, osjećam se dobro fizički i imam dobru kondiciju, posljedica je to vjerojatno mog načina života u mladosti... puno više napora'', smatra.

Lijepih, ali i onih nezgodnih situacija s koncerata sa smiješkom se prisjeća. Od zaboravljanja riječi pjesama pa sve do popikavanja po kabelima usred nastupa.



''Ja sam sklon atraktivnim skokovima po bini i onda uvijek kad sam u zraku i trebam past dolje na pozornicu, razmišljam hoću li se dočekat na noge ili ću past'', priznaje.

Osim glazbi, život je posvetio i obiteljskom životu. Ljubavna priča njega i supruge Ružice počela je prije 25 godina, a iz tog su braka nastala djeca - Katarina i Zvonimir, koji su imena dobili prema Željkovim roditeljima.



''Našli smo zajedničko rješenje, Ružica i ja. Sigurno je da bi moji roditelji koji su umrli 1996. godine, da je nekako drugačije bilo, bili bi jako sretni da su doživjeli vidjet Zvonu i Katarinu. Zvone se rodio 6 godina iza Katarine, ona 8 godina nakon...'', ispričao je Željko.

Iz svake se njegove riječi očituje beskrajni ponos na njih, a taj se osjećaj dodatno pojačao kada se Zvonimir pridružio bendu kao gitarist i back vokal.

Zvone se godinama bavio natjecateljskim skijanjem, a odluka da želi naučiti svirati dogodila se preko noći.



''I nakon zadnjeg u Austriji došao sam doma i rekao da se meni više ne skija. Sestra je to isti podržala, ali tata je rekao - pa dobro šta ćeš sad raditi'', priča Zvone.



''Toliko me iznenadio da mi se učinilo da je to možda trenutni hir kao što je promijenio sve sportove, od 3-4 godine kad je naučio skijat, ali on je plivao, igrao tenis, pa sam i za svirku mislio da će proći, a dobro malo će vježbat i to je to'', priznaje Željko.

Prolazni hir pretvorio se u dugogodišnju glazbenu karijeru, a otac i sin Bebek odlučili su u budućnosti sve pjesme stvarati zajedno.



''To je ćaskanje koje traje nekad sat dva, nekad nas mama zove na ručak pa se sve ohladi... To je ona jedna vrhunska sreća koju čovjek može u životu doživjeti'', zaključio je Zvone.

