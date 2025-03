Jedna je od omiljenih zvijezda serije "Kumovi", a u slobodno vrijeme stvara mala umjetnička djela!

Osječki glumac Vladimir Tintor jedna je od omiljenih zvijezda serijala ''Kumovi''. Već tri godine paralelno živi svoj i Aljošin život. Povremeno uskače u filmske, ali i kazališne uloge osječkog Hrvatskog narodnog kazališta. Jeste li znali da Vladimir već dugi niz godina stvara mala umjetnička djela iz ribljih konzervi? Priču o ovim neobičnim i nostalgičnim suvenirima podijelio je s Lanom Samaržijom za IN magazin.

Jednako koliko se glumac mijenja zbog lika koji utjelovljuje, ipak ponešto svoje i predaje tom liku. Vladimir Tintor posljednje tri godine tako svoj život na neki način isprepliće s Aljošinim:

''Ono što ja vidim da je neka zajednička karakteristika je ta neka težnja za za smirenošću i za nekom diplomacijom i diplomatskim rešenjem problema evo. U globalu je to jako dobro i jako zanimljivo, ali ima to i svoje oscilacije u smislu u jednom trenutku da sam onako kao pomislio Bože, pa ja kao statistički zapravo sam više s televizijskim ocem nego sa svojim'', priča Vladimir.

Nerijetko je na relaciji Zagreb - Osijek jer paraleno glumi u osječkom HNKu. Prošle godine ulogom u filmu ''Domaćinstvo za početnike'' okitio se i prestižnom Zlatnom arenom.

Za sebe će reći da je jako radoznao, unatoč tomu što odavno nije dječak.

''Već neko vrijeme dva izražena hobija su vrtlarenje,pretežno ruže i te moje konzervice koje radim taj neki mali prozor u likovni svijet'', priča.

Njegove konzerve danas su mu, mogli bismo, reći drugi posao. Sve je počelo kada je prijateljici kao poklon ''konzervirao'' njezinu fotografiju i obogatio je detaljima. Počele su potom nastajati i druge, koje se mogu naći u galerijama od Zagreba do Dubrovnika, ali i Montpellieru u Francuskoj.

''Nekom može služiti kao suvenir, nekom kao ukras, neko to može vidjeti kao umjetničko djelo. U likovnom smislu to bi bila neka kombinacija diorame ili nekog 3D kolaža'', objasnio je.

Pregršt ilustracija, nožići, škarice, ljepilo i naravno mnogo strpljenja i volje. I stvaranje može početi:

''Treba biti jako, jako pažljiv, u ovom cvjetiću ima jako puno detalja, to treba biti jako strpljiv jako pažljiv koncentriran'', kaže.

Vladimiru je režija, kaže, zanimljiva, iako se nikada u nju nije upuštao. Vjeruje da upravo zato režira male priče zarobljene u konzerve:



''Stavim pozadinu,stavim valove i onda u mojoj glavi je to da sam napravio scenografiju i sad trebaju doći neki glumci, i uvijek pokušavam nekako ih staviti u neki u neki odnos - da li se čudno gledaju, da li se zaljubljeno gledaju,da li su iznenađeni i tako dalje, zabavlja me to na neki način'', priznaje.



Konzerve ipak nisu dio priče o njemu kao velikom izjelici sardina:

''Ma to je zanimljivo pitanje, neki me ljudi pitaju da l' to stvarno sve i pojedem i tako dalje. Imam jedan deal s azilom u Osijeku koji koji pazi i pse i mačke i zapravo su te mačke moje najbolji suradnici'', govori Tintor.

Pomoću ovih neobičnih i nostalgičnih suvenira najlakše otputuje u draga mjesta i prošla vremena. Tomu se često divio i u djetinjstvu:



''Moja mama je profesorica, međutim velika zaljubljenica u umjetnost i neki način ona me je zarazila i filmom i glumom i i plesom i svime što se toga tiče'', ispričao nam je Vladimir.

