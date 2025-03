Tko je Marko Šank iz Kumova? Nekad je radio kao tjelohranitelj, a danas je omiljeno glumačko lice

Upoznajte glumca Miju Kevu koji je ovih dana glavna zvijezda omiljene serije Kumovi.

Na Novoj TV emitirana je jedna od najvećih i najspektakularnijih epizoda Kumova dosad – vjenčanje Milice i Marka, koje će u Zaglavama ostati upamćeno kao događaj godine!

Ova epizoda bila je nešto što se dugo čekalo, a glumci omiljene domaće serije napravili su feštu kao da je pravo vjenčanje.

Mladoženja je bio Marko Šank kojeg utjelovljuje naš uspješni glumac Mijo Kevo.

Tko je Mijo?

Mijo je dobro poznato lice naših serija. Mnogi ga još i danas pamte kao policajca Zdenka iz serije ''Na granici'', a glumio je još i u serijama ''Hitna 94'', ''Periferija city'', ''Larin izbor'' i ''Najbolje godine''.

No, nije oduvijek bio glumac.

''Nisam volio učiti pa se dogodio taj nesretni rat pa malo u ratu. Poslije toga, opet, linija manjeg otpora da manje radiš a solidno zarađuješ, tako da jesam. U jednoj fazi sam radio kao redar u noćnim klubovima na dalmatinskim otocima i kroz Split i okolicu Splita. Jedno vrijeme isto kao i tjelohranitelj'', ispričao je prošle godine u Zdravlju na kvadrat, a prisjetio se i svog pokušaja da postane model u Parizu.

''Bio sam, da, ali nisam uspio. Krenuo sam u Pariz. Tamo me trebala dočekati rodbina od jedne moje prijateljice. Došao sam i nije baš bilo sve idealno. Pokušao sam uspjeti, došao pun entuzijazma, evo sad sam ja tu mlad. Duga kosa, 23 godine i išao po tim agencijama i onda me samo spustilo down'', priznao je.

Zaglave su mu posebno prirasle srcu jer je i sam odrastao na selu, u mjestu Radošić.

''Radošić, da! Pa danas me ne vuče toliko. Uhvati me tuga kad dođem. Više nema tih ljudi, nema tog vremena koje je bilo. Djetinjstvo sam proveo uz djeda i baku. To je bilo nešto prekrasno! Krave, konji, ovce, čuvanje ovaca, svinje, hranjenje magaraca. Ajme, to je nešto najljepše'', prisjetio se.

Život ga je na kraju doveo do glume, a zasigurno će kao njegova najveća uloga ostati ova Marka u Kumovima.

Mijo je uoči vjenčanja u seriji priznao i veliku tajnu koju kriju on i Petra Kraljev, mladenka Milica. O čemu se radi pogledajte OVDJE.

Jednom se i našalio na njihov račun pa objavio fotografiju s opisom ''Pas i mačka''.

