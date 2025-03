Tko je samozatajna supruga ovog proslavljenog pjevača? Kći je naše glazbene legende!

Alen Slavica u braku je s kćeri našeg pokojnog legendarnog glazbenika. Zajedno žive u Los Angelesu, a imaju i kćer Emu.

Glazbenik Alen Slavica početkom 80-ih bio je jedna od najvećih zvijezda bivše države. Njegova pjesma ''Dao sam ti dušu'', doživjela je brojne obrade, a sjaj joj godinama ne blijedi.

Alen Slavica i Sandra Dedić Slavica Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Nekoliko posljednjih godina sa suprugom živi u Los Angelesu, a evo tko je ona.

Sandra Dedić Slavica Foto: Instagram

Njegova supruga zove se Sandra, a ona je kći pokojnog Arsena Dedića. Par se upoznao još 1999. godine, a roditelji kćerkice Eme postali su prije 13 godina. Alen je tada imao čak 47.

''Imao sam tu sreću da sam otac postao dosta kasno jer to je sreća da nisam propustio njezino puzanje, prve zubiće, sve što slijedi u rastu male djevojčice. Da je to bilo ranije, ja bih puno falio jer sam puno svirao, puno više nego danas. Imati tinejdžera danas vam to nije lako. Koji je na TikToku i dok ruča i dok večera, međutim to ne možete mijenjat jer imamo nekoliko bilijuna tinejdžera na tome, ali to su faze. Ona je vrlo samostalna i pleše i na takmičenja ide'', ispričao je Alen za naš IN magazin.

Sandra Dedić Slavica i Alen Slavica Foto: Instagram

Sandra Dedić Slavica i Alen Slavica Foto: Instagram

Slavicu nemamo priliku često vidjeti u javnosti, a nema niti društvene mreže. Ipak, Alen s vremena na vrijeme na društvenim mrežama objavi njihovu zajedničku fotografiju.

Alen je za IN magazin prokomentirao i njezinu samozatajnost.

''Nije ona baš za pokazivanja'', priznao je Alen.

Kći pokojnog glazbenika zadnji smo put imali priliku vidjeti 2023. godine. Tada se sa obitelji pojavila u Šibeniku u Kući umjetnosti Arsena na predstavljanju knjige ''Arsen - Sjećanja''.

Dubravka Tomeković Aralica, Sandra Dedić, Diana Šetka Foto: Nikolina Stipanicev Vukov/Cropix

Što je Alen Slavica još otkrio za naš IN magazin saznajte OVDJE.

