Clooney napravio veliku promjenu imidža koja se nikako ne sviđa njegovoj ženi

George Clooney za novu ulogu obojao je kosu, evo kako mu stoji.

Jedan od najpoznatijih svjetskih glumaca George Clooney morao je obojati svoju sijedu kosu za novu ulogu u ''Broadway showu'' u kojem glumi, režira i za koji je napisao scenarij.

George sada ima smeđu kosu koja ga je pomladila, ali pomirio se s činjenicom da se najvažnijoj osobi u njegovom životu, supruzi Amal Clooney - ne sviđa.

George Clooney - 5 Foto: Profimedia

''Moja žena će to mrziti jer te ništa ne postara kao kada stariji tip oboji kosu'', rekao je George tijekom intervjua za The New York Times u veljači.

''Moja će mi se djeca samo smijati bez prestanka.''

George Clooney - 2 Foto: Profimedia

Svoje mišljenje recite nam u nastavku.

Stoji li Georgeu bolje obojana ili sijeda kosa? Obojana, pomladila ga je

Sijeda, tako je baš markantan Obojana, pomladila ga je

Sijeda, tako je baš markantan Ukupno glasova:

George Clooney - 3 Foto: Profimedia

Podsjetimo, George i Amal u braku su od 2014. godine, a roditelji su blizanaca Elle i Alexandera. Njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.

George i Amal Clooney - 2 Foto: Profimedia

Amal Clooney, George Clooney (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

