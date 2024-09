Pogledajte što je Clooney napravio kad je vidio da je jedan od fotografa završio na podu!

George Clooney sve je oduševio gestom nakon što je uočio fotografa koji se spotaknuo.

George Clooney pokazao je svoju brižnu, ali i šaljivu stranu nakon nemilog događaja koji je snašao fotografa na venecijanskom crvenom tepihu.

Naime, Clooney je šetao crvenim tepihom sa suprugom Amal Clooney na Venecijanskom filmskom festivalu, a pored njih jedan se fotograf spotaknuo i pao.

Clooney i supruga odmah su pojurili prema njemu, a glumac mu je pružio ruku da mu pomogne.

Nakon toga, George se obratio i svim ostalim fotografima koji su bili skupljeni na jednoj mjestu, a nakon što im je pozirao, došao je do njih u sredinu i pozirao s njima. U jednom trenutku je i sam primio jedan od profesionalnih fotoaparata pa zabilježio uspomenu iz drugačije perspektive.

Genijalne fotografije pogledajte u našoj galeriji.

George Clooney enjoying among the photographers at Venice Film Festival. #Venezia81 #VeniceFilmFestival #WolfsMovie #Wolfs pic.twitter.com/QdwOAGkQ3L