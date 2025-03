Lepa Brena prekinula suradnju s bendom nakon 16 godina, ovo je razlog!

Lepa Brena je nakon 16 godina suradnje s bendom odlučila prekinuti njihov zajednički rad, objasnivši da su promjene nužne za nove uspjehe, te najavila novi bend i velike planove za buduće nastupe.

Srpska regionalna zvijezda Lepa Brena je nakon 16 godina uspješne suradnje i brojnih koncerata odlučila prekinuti suradnju s bendom koji ju je pratio na svim nastupima.

Objavila je razloge ove odluke i podijelila nove planove za svoju buduću karijeru.

"Svi vi znate da sam ja počela svoju karijeru sa Slatkim grehom i tada je nakon devet godina fantastične suradnje bilo vrijeme za promjene. Tako je i sada došlo vrijeme za rastanak s bendom s kojim sam radila 16 godina. Nekada su za nove vizije i uspjehe potrebne promjene. Moram naglasiti da smo se mi rastali u lijepoj atmosferi. Samo jednostavno dođe vrijeme za promjene kako u mojoj, tako i u njihovim karijerama. Novi bend je spreman za nastupe i koncerte koji slijede i radujem se što ćemo vam uskoro pokazati sve na čemu smo radili. Očekuju nas velike stvari kao što je moja publika i navikla od mene", rekla je Brena za srpske medije.

Lepa Brena u Areni Zagreb - 2 Foto: PR

"Veći naglasak stavila bih na to da smo u Zagrebu održali dva sjajna koncerta i priredili ponovo spektakl za pamćenje. Ponosna sam na cijeli svoj tim. Bend, produkciju, dizajnere, beauty tim, plesače i sve koji su učinili da imamo pet fantastičnih koncerata u Areni Zagreb, a 23.10.2026. nas očekuje šesti koncert u Zagrebu i naravno još puno sjajnih nastupa i koncerata. Show must go on!", rekla je pjevačica.

Lepa Brena u Areni Zagreb - 14 Foto: Mario Poje/Extra FM

Lepa Brena - 4 Foto: ExtraFM/PR

OVDJE zavirite u raskošni dom Lepe Brene vrijedan 2,5 milijuna eura.

OVDJE pogledajte kako je pjevačica otvorila dva odgođena koncerta u Areni Zagreb.

OVDJE pogledajte kako izgleda Brenin stariji sin.

Lepa Brena Foto: Instagram

Lepa Brena u Areni Zagreb - 5 Foto: PR

