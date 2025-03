Sirena je naježila sve u publici! Pogledajte kako je Lepa Brena otvorila dva odgođena koncerta u Areni

Lepa Brena izmijenila je početak dva odgođena koncerta u Areni Zagreb zbog ozljede na trećem koncertu u prosincu.

Lepa Brena održala je peti koncert u prepunoj Areni Zagreb, a posljednje dvije večeri svi su s nestrpljenjem čekali nakon što su dva koncerta bila odgođena.

Podsjetimo, Brena se na trećem koncertu u Areni u prosincu teško ozlijedila te bila primorana odgoditi dva nastupa, a zbog toga je sada prilagodila i samo otvaranje spektakla.

Naime, Brena koncert otvara dolaskom helikoptera što podsjeća na njenu slavnu scenu iz 1989., ali ovog vikenda prije tog emitiralo se još nešto.

Lepa Brena u Areni Zagreb - 2 Foto: PR

Brenin tim montirao je video koji prikazuje trenutak pada snimatelja koji je pao na Brenu dok se ozlijedila te dolazak hitne pomoći do Arene Zagreb. Snimka završava kratkom porukom ''Show must go on''.

Cijeli video gledajte u nastavku.

Tko su joj bili gosti i zašto je tijekom jedne najave briznula u plač pogledajte OVDJE.

Lepa Brena u Areni Zagreb - 5 Foto: PR

