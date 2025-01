Brena prvi put progovorila o kobnoj noći u Zagrebu: ''Dogodila mi se tako jedna neugodna stvar...''

Lepa Brena prvi put progovorila o noći kad je slomila nogu u Areni Zagreb pa morala na hitnu operaciju.

Lepa Brena u prosincu 2024. godine slomila je gležanj na koncertu u Areni Zagreb.

Ozlijedila se kad je kamerman pao na nju kroz rupu pozornice, a kao pravi profesionalac na gležanj je samo stavila zavoj te održala koncert do kraja u strašnim bolovima. Nakon koncerta, prevezena je u bolnicu na operaciju.

Sad je prvi put progovorila o noći nakon ozljede za Story Srbija.

''U 2024. godini želim zaboraviti, a nikako neću moći, koncert u Zagrebu, kada je snimatelj pao na mene. U trenutku kada sam bila u svojoj najboljoj fizičkoj i psihičkoj formi dogodila mi se tako jedna neugodna stvar i to mi je nevjerojatno. Ali pomirila sam se s tim da je i to, kao i mnogo toga ranije, jedna od prepreka u životu koju moram prijeći i da iz toga izvučem pouku'', rekla je Brena na početku.

Opisala je potom situaciju u bolnici.

''Od šoka nisam mogla spavati, tek kad su mi dali nešto da popijem za smirenje, uspjela sam sklopiti oči na nekoliko sati. Sjedeći dan mi je prošao u vraćanju filma kako mi se to dogodilo. Naravno da sam plakala, bila sam vrlo tužna, ali sam shvatila da, kao svemu teškom što mi se dogodilo u životu, i tome dođe kraj. Shvatila sam da ću ustati i hodati i da će sve biti okej. Što sam isplakala, isplakala sam. Ali ni danas ne mogu pogledati taj video jer me on tjera na plač.''

Nakon što je malo došla k sebi, održala je već par nastupa, ali u sjedećem položaju.

Zbog ozljede su odgođena i dva koncerta u Zagrebu, a nove datume pogledajte OVDJE.

Trenutno uživa s obitelji na dalekom Tajlandu.

