Marko Bošnjak plakao u Londonu: ''U Hrvatskoj ne dobivam puno ljubavi jer sam priznao da sam gej''

Marko Bošnjak u velikom stilu započeo je svoj eurovizijski put nastupima na pre-partyjima u Amsterdamu 5. travnja i Londonu 13. travnja gdje je svojim raskošnim vokalom i atraktivnim nastupom oduševio tisuće fanova u rasprodanim dvoranama!

Marko se pridružio nizu sjajnih imena koja će svoje države predstavljati na Eurosongu u švicarskom Baselu u svibnju, a prema ovacijama publike u obje dvorane očito je da je njegova "Poison Cake" zaintrigirala Europu.

Marko Bošnjak - 1 Foto: Ivan Peček/Aquarius Records PR

Marko Bošnjak - 4 Foto: Ivan Peček/Aquarius Records PR

Marko Bošnjak - 5 Foto: Ivan Peček/Aquarius Records PR

Uz fantastične nastupe o kojima bruje mediji i društvene mreže, Marko je iskoristio ove prigode za druženje s obožavateljima i novinarima iz cijele Europe te je već sada dao na desetke intervjua inozemnim medijima.

