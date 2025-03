Znate li što je pocketing? Novi trend otkriva mračne tajne dejtanja!

Je li vam se ikad dogodilo da ste u vezi za koju pomalo imate osjećaj da je partner iz nekog razloga, skriva? Ili možda i vi odlučujete čekati s objavljivanjem na društvenim mrežama? U oba slučaja govorimo o tzv. ''pocketingu'', novom trendu u svijetu dejtanja, koji je za vas istražila naša Sanja Jurković.

Nakon ghostanja, seenanja i gaslightinga, na red je došao i – pocketing!

Drugim riječima, stari trend dobio je novi naziv.

''Pocketing je obrazac ponašanja koji koristimo u vezama, konkretnije kada definiramo da smo u vezi s partnerom ili partnericom i nakon nekog vremena ipak ne dolazi do toga da upoznajemo, da nas partner ili mi, upozna sa svojim bliskim ljudima'', govori psihologinja Iva Mikulić.

Figurativno rečeno, drži nas u stražnjem džepu, pa je upravo zbog toga ovaj stari oblik ponašanja dobio novi naziv.

''Na primjer vi prije niste mogli nekoga seen-ati u obliku u kojem to danas možete, jel, s društvenim mrežama i mobitelima koji se koriste na način na koji se koriste, ali ste mogli ignorirati nečije pismo'', dodala je Iva Mikulić.

Pa iako će vjerojatno većina pomisliti da ih partner skriva jer ima i druge opcije, to ne mora nužno biti tako.

''Razlozi mogu biti razni, mogu biti dosta banalni, ali i ozbiljni, u smislu partneri u lošim odnosima sa svojom obitelji. Bitan je kontekst u smislu ako vi vidite da je to osoba koja objavljuje gotovo sve iz svog života, a onda vas ne uključe, onda je to indikativno. Ali ako je to osoba koja inače drži nekakvu svoju privatnost i ne dijeli puno, onda ne mora biti indikativno'', dodala je Iva Mikulić.

Stoga bi bilo dobro prvo preispitati sebe zašto nam je to važno, a potom o tome razgovarati i s partnerom ili partnericom.

''I onda kažete, gle, ja smatram da ako nakon godine dana mi nismo upoznali nove ljude, onda to meni govori da mi nismo u ozbiljnoj vezi. Ali šta ti o tome misliš? I sad oni ili ona kažu, da, ali da meni evo ni tri godine nije problem. I onda na vama da vi procjenjujete je li to vama ok ili nije, ali još su bitni razlozi zašto vam partner kaže ili partnerica da to njemu je bitno ili nije'', govori Mikulić.

I dok jedni smatraju:

''Da partneri trebaju sve dijeliti, i prijatelje i sve'', smatra naša pjevačica Miach.

Drugi imaju nešto drugačiji stav.

''Ja ne bih rekla da je to red flag, mislim da je to stvarno neka, ja bi rekla neka osobna odluka, dal to stvarno želiš podijeliti, da l' si spreman, svi uzimamo neko svoje vrijeme da upoznamo tu osobu, da shvatimo da l' je to to, ja sam okej s tim ako netko želi skrivati neko vrijeme, mislim da to nije red flag'', smatra Marcela Oroši.

Zato se nemojte oslanjati isključivo na pocketing kao indikator da nešto nije u redu.

''Ima puno dodatnih faktora koji pokažu da ta osoba zapravo prema nama nije iskrena. Ne morate gledati samo jedan faktor kao što je pocketing, nego vidjet ćete u puno nekakvih… I to da se možda prečesto ne družite. Da imamo, kad se vama ide van, on svaki put ima nekakvu izliku i idete zapravo samo kad njemu odgovora. Puno je faktora po kojima možete prepoznati'', dodala je psihologinja Mikulić.

Svakako treba uzeti u obzir da ne funkcioniramo svi isto i da nemamo svi iste kriterije.

''U današnjem svijetu mislim da prebrzo srljamo u veze, tako da je možda bolje da im damo šansu da se nama pokažu dovoljno ozbiljnima prije nego što ih mi predstavimo ozbiljnijima i okolini'', smatra influencerica Meri Goldašić.

A ako vam problem predstavlja to što osoba s kojom ste u vezi na društvenim mrežama ne dijeli vaše zajedničke trenutke, uvijek postoji drugi način da se kraj nje ili njega osjećate sigurno. Kao i uvijek, važno je samo – komunicirati.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Ovo se zaista rijetko viđa! Pogledajte kako Haris Džinović izgleda bez šešira

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Nekad i sad Kći Jennifer Lopez prije ove promjene imidža izgledala je potpuno drugačije