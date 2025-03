Jasna Zlokić proslavila je 70. rođendan i podijelila tajnu 40 godina dugog braka

Velolučka diva Jasna Zlokić ovih dana proslavila je okrugli 70. rođendan. Najponosnija je na svoju ulogu bake, otkrila nam je tajnu svojeg braka dugog više od četiri desetljeća, ali i po čemu će pamtiti susret s 50 Centom. S ovom raspjevanom ''skitnicom'' razgovarao je naš Davor Garić za In magazin.

''Lijepo je imati takvu jednu pjesmu koja te obilježi, koja ti da timbar, koja ti da drugo ime. Mene su nikad zvali Skitnica mjesto Jasna Zlokić, tako da to je lijepo. A opet u drugu ruku onako nekako zasjeni mnoge druge pjesme, pa možda to nije baš ono najbolje, ali mnogi bi voljeli imati megahit kao što je skitnica'', govori Jasna Zlokić.



Tako o svojem megahitu koji prkosi godinama i zaboravu govori ova diva iz Vele Luke. Jasna Zlokić ovih je dana proslavila okrugli sedamdeseti rođendan.

Jasna Zlokić - 1 Foto: In Magazin



''Treba sačuvati zdravlje, treba sačuvati nekako i svoj izgled u ovom poslu. Dakle, trudi se na sve načine da jednostavno ne daš godinama da ti uzmu život''.



Trenutaka za pamćenje u njezinoj se karijeri ne zna broj, no jedan joj je posebno mio.

Jasna Zlokić - 2 Foto: In Magazin

Jasna Zlokić - 3 Foto: In Magazin



''Kad sam bila gošća 50 Centu. To je nešto što se meni usjeklo, u sjećanje po mnogo čemu. Ja sam bila totalno suprotna od repanja, em sam mogla biti na tom koncertu i ne prihvaćena kako treba, jer 50 Cent je 50 Cent, moja glazba s ti nema veze. Ali je to tako bio urnebesni doček mog izlaska na scenu da to ja nikad neću zaboraviti. I uopće to sve skupa, ta priprema sa reperima, to je doživljaj'',priča.



Je li upoznala slavnog repera?



''Nisam ga upoznala jer su oni bili distancirani na drugoj strani Doma sportova i mi nismo smjeli imati kontakt. Bile su neke strašne mjere predostrožnosti. Ja sam to poštovala i to je to. Ali vidjela sam ga u prolazu. Kad je otišao na scenu. Meni se činilo da je on jako zgodan čovjek. Tako mi se nekako učinilo'', govori Jasna.



Koliko uživa u ulozi bake, suvišno je govoriti. Unučice Mara i Tanja njezin su cijeli svijet.

Jasna Zlokić - 4 Foto: In Magazin



''Ja sam najsretnija baka na svijetu, koji su druge. Jer je to takav jedan osjećaj ljubavi koje zapravo ne znate da nosite u sebi. Imam svoga sina i voljela sam ga beskrajno i volim ga i sad najviše na svijetu, ali one su nešto drugo. To je jedna posebna ljubav, jedna poseban osjećaj, jedna posebna privrženost. Vjerojatno sve je to priroda napravila da u smiraj iz života nekako, da oživiš novi život. Oni udahnu radost, mladost, a i brigu. I brigu. Ja sam strašno brižna oko njih, volim ih beskrajno. Ja sam luda za njima'', priznaje.



Jasna je više od 4 desetljeća u braku sa suprugom Borisom. Koja je tajna bračne idile?



''I to je isto umijeće, nije ni to lako, to je isto jedan trening životni da jedan s drugim dijeliš svakodnevicu, dijeliš probleme, dijeliš sreću, radost, tugu. Sve je to tako jedan gemišt kojeg moraš znat dobro promiješati'', zaključila je.

A glazba njoj znači život.

Jasna Zlokić - 6 Foto: In Magazin



''Bez glazbe je čovjek prazan. Mislim da je glazba ispunjava baš onaj dio svog života koji ti donosi radost. I sad u određenim momentima i svijetu, ovisi što slušaš, ovisi u čemu uživaš, je li? Ali svakako preporučam glazbu kao dio života'', poručila je Jasna.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Posni kelj umjesto Poison cakea: Vatrogasci obradili pobjedničku pjesmu s Dore!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Njezina majka je kraljica božićnih hitova, a ona gradi svoj put. Znate li o kome je riječ?

Pogledaji ovo Celebrity Eni iz MasterChefa odvažila se na drastičnu transformaciju: ''Dva mjeseca sam čekala!''

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle objavila je novu fotografiju s djecom, a jedan detalj nikome nije promaknuo

Pogledaji ovo Celebrity Svjetski poznata ljepotica počastila pratitelje fotkama u toplesu i tangicama

Pogledaji ovo Celebrity Grašo progovorio o vezi Rozge i šogora: ''Tonči baš nema sreće...''