Grašo progovorio o vezi Rozge i šogora: ''Tonči baš nema sreće...''

Petar Grašo komentirao je vezu Jelene Rozge i Ivana Huljića za srpske medije.

Petar Grašo ovih je dana nastupao u Beogradu, a tim povodom srpski mediji uspjel su ga ispitati o mnogočemu.

Petar Grašo - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Bilo je tu i pitanje o trenutnim glasinama da su Jelena Rozga i Ivan Huljić u vezi.

Jelena Rozga i Ivan Huljić Foto: Paun Paunović/Cropix

''Tonči baš nema sreće. Nije želio da mu se djeca bave glazbom, a oboje su glazbenici. Tako je dobio zeta glazbenika, a sad mu je i snaha glazbenica. Ono što Tonči želi vjerojatno se neće ostvariti. Najvažnije mi je da su moja djeca zdrava i normalna u svojim glavama te da rastu u normalnom okruženju i obitelji. Moraju postojati pravila, kad smije voziti auto, da s 15 godina ne smije imati skupe torbice, da mora raditi i shvatiti prave vrijednosti'', rekao je Grašo za Blic.

Jelena Rozga, Ivan Huljić Foto: Dalmatinski portal/Čitatelj

Osim toga, Grašo je otkrio i da je na koncertu bio njegov četveromjesečni sinčić Toni, ali i kako ga je punac Tonči Huljić izvrijeđao na rođendan.

Podsjetimo, već neko vrijeme šuška se o vezi Jelene Rozge i Ivana Huljića, a nedavno je o njima progovorila i Nina Badrić iz čije se izjave da zaključiti da je sve istina.

''Palac gore, apsolutno da jer su godine samo broj. Kad se dogodi neka privlačnost, energija i ljubav, godine su tu nevažna stvar. S obzirom na to da poznajem Ivana dugi niz godina, znam koliko je on zreo i koliko je on jedan dečko na svom mjestu. Meni se ponekad činilo da je Jelena mnogo mlađa od njega, tako da nisu godine bitne da se ljudi nađu. Bitno je koliko imaš životnog iskustva, a što se mene osobno tiče, mogu imati nekoga tko je i mlađi od mene, ali ne puno. Netko tko je mnogo mlađi nema to iskustvo za mene, od 40 pa naviše, eto, to može'', komentirala je Nina za 24 sedam.

Petar Grašo i Jelena Rozga - 2 Foto: Damir Krajac / CROPIX

I prije desetak godina šuškalo se da su Jelena i 11 godina mlađi Ivan u ljubavnoj vezi. Tada se pisalo da su nerazdvojni i da Ivan često posjećuje Jelenu u njezinu stanu u Splitu, zajedno su viđeni i u trgovini, no Rozga je brzo stala na kraj nagađanjima.

Nedavno se pričalo i da je trudna, a što je na to rekla, pogledajte OVDJE.

Jelena Rozga - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Što je o njihovoj vezi rekao Tonči, čitajte OVDJE.

