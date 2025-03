Saša Lozar o showu koji ruši predrasude: ''TLZP je razbio moje krute poglede na svijet!''

Novim singlom "Tvoj dio neba", Saša Lozar ogolio je dušu. Lakše mu je, kaže, biti ranjiv pred publikom nego pred bliskim ljudima, a jedan show u kojem je sudjelovao, promijenio mu je pogled na svijet. Zašto ne želi upoznati dečka svoje kćeri Eve, otkrio je Sanji Jurković za In magazin.

Iskreno, ponekad mi je lakše iznijeti emociju kroz pjesmu nego u razgovoru. Kao da to neki drugi alter ego iz mene progovara, a zapravo su to moji osjećaji. Puno mi bude lakše biti, kako bih rekao, ranjiv pred publikom koju ne znam nego pred nekim ljudima koje znam'', govori Saša Lozar.

Jer muški su osjećaji i danas, nažalost, mnogima još uvijek tabu tema.

''Sigurno se popravilo puno, sama činjenica da ti možda više nije neugodno dati kompliment nekom svom frendu, ne znam, ono, super su ti hlače. Gledajući tatu, prijatelje, nešto drugo, danas je to ipak malo drugačije. Zato lakše pjevamo i otvaramo se emotivno mi muškarci i to je, po meni, super stvar'', dodao je.

I upravo se iz te emocije rodio novi singl Tvoj dio neba.

''Moj dio neba je nekako moj mali svijet koji se sastoji od meni, recimo, najdražih ljudi''. kaže Saša.

A to su svakako supruga Marina i kći Eva, no pitanje je hoće li se u njemu naći mjesto i za potencijalnog Evinog dečka jednog dana, šali se Saša.

''Sve može bit, samo ne želim čuti o dečkima! To me ne interesira… To još ne postoji! To još ne postoji, doći će vrijeme za to, neću nikog upoznavat, neću nitko da dolazi, ništa'', kaže.

No nikad se ne zna! Svoje je stavove već mijenjao, i to upravo pred našim kamerama. Tvoje lice zvuči poznato njemu je bilo mnogo više od showa.

''Jako me teško bilo dobiti u tu emisiju. Zbog nekakvih glupih predrasuda koje danas više nemam. Znači, TLZP je mene nekako psihički preodgojio, ajmo to tako reći, i neke moje krute poglede na svijet koje sam do tad imao, TLZP emisija je razbila. Definitivno možda najveću nelagodu sam osjećao u onom srebrnom kostimu od Jelene Rozge, kad sam Nirvanu pjevao. To mi je bio moment kad sam se pogledao u ogledalo, kao okej, prije toga su bile neke haljine, sve štima, ali kad sam se ja u ovom pogledao u ogledalo... Znači… Ja se sjećam kad sam sam sebi rekao - okej, ako ovo sad napraviš, nakon toga nema dalje'', prisjetio se Saša.

Svoj ispušni ventil otkrio je u koroni, kad se zaljubio u trčanje.

''Moj ispušni ventil bi bilo definitivno zavaliti se na kauč i gledati neku seriju ili neki film. Mislim i treniram ja nešto, ali najbolje mi je kad mi netko kaže kako se osjeća super nakon treninga, a ja nakon treninga sve mrzim. Jooooj, ja kad moram ići trenirati to mi bude… Ali bude mi dobro! Ali kad mi netko kaže - joj, ja se super osjećam kad treniram, pa tu nešto ne štima. Ali ponekad toliko nekih dobrih ideja dobiješ za vrijeme trčanja jer ti se svašta zna motati po glavi i onda ti kreativa radi sto na sat'', kaže.

Čini se kako je Saša pronašao fizičku aktivnost od koje nema koristi samo on već i njegova publika.

