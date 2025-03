Oni su najbogatiji ljudi svijeta: Musk živi u osrednjoj kući, Bezos plovi na jahti vrijednoj 500 milijuna dolara!

Odmah na početku emisije donosimo priču o najbogatijim ljudima svijeta. Musk, Bezos, Zuckerberg i Arno teški su milijarde i milijarde dolara. Dok neki od njih plove u jahtama vrijednima stotine milijuna, drugi žive u kući od tek 50.000 dolara. Koliko je nezgodno raditi u njihovim tvrtkama, gdje se očekuje da na poslu budete i petkom u 9 navečer, te kako od luksuzne modne kompanije, koja je bila pred bankrotom, napraviti milijunsko carstvo, doznala je naša Matea Slogar za In magazin.

Oni su vizionari i radoholičari koji neprestano razvijaju biznise vrijedne milijarde. Ljestvicu top 5 najbogatijih osvojio je Elon Musk s bogatstvom od nevjerojatnih 320 milijardi dolara.

Musk ima i tvrtku u začetku za bušenje tunela, kojom bi htio riješiti krkljance u prometu i premjestiti ga ispod zemlje. Ponovno vizionarski. No ono što bi znatno moglo utjecati na njegovo daljnje bogatstvo, upravo je vizija za budućnost čovječanstva na Crvenom planetu.

Musk ima mnoge ideje, a takvu predanost poslu očekuje i u svojim kompanijama, gdje su najvažniji red, rad i disciplina.



''On je poznat kao radoholičar i da spava u uredima, za njega nema da se nešto ne može napravit nego se mora napravit. Zato je tu gdje je'', govori Hrvoje Jurman.

Tu gdje je, je i Jeff Bezos, osnivač Amazona, drugi najbogatiji čovjek na svijetu, težak 217 milijardi dolara.



Bezos i Musk se ipak po nečemu razlikuju. Musk je nedavno dospio u fokus javnosti zbog navoda da živi u osrednjoj kući vrijednoj tek 50 000 dolara u Texasu, gdje žive i radnici SpaceX-a. Dok Bezos, koji je i posjetio Lijepu Našu, uživa na jahtama vrijednima 500 milijuna dolara.

I Bezos, naravno, stremi prema svemiru pa mu je u cilju osposobiti svemirski turizam, gdje će ljudi njegovoj tvrtki plaćati za svemirski izlet.

Iz svemira sletjet ćemo na Zemlju, i to na luksuzne predmete kao što su garderoba, torbe, parfemi i skupocjena pića - na svemu ovome obogatio se Francuz Bernard Arnault, danas težak 175 milijardi dolara.



''Bavio se nekretninama zapravo, ali njegova majka je obožavala jedan Diorov parfem i tako je i on razvio tu ljubav i iskoristio je priliku kad je tvrtka 80-ih koja je držala Dior došla skoro u stečaj da uvjeri francusku vladu da mu prodaju to za jedan franak...tako da je dobio brend za doslovno jedan franak''.

Arnaultova kći za svojeg oca rekla je da nikada ne prestaje raditi, iako mu je već 75 godina. Njegove brendove, kao što su Louis Vuittton, Givenchy, Celine, Fendi nosili su pripadnici kraljevske obitelji, predsjednici i ostale poznate osobe. Prošle godine njegova tvrtka bila je i sponzor Ljetnih olimpijskih igara u Parizu.



''Tu je biznis, i tu su se točili njegovi pjenušci i naravno koristili parfemi, tako da ne vjerujem da je on tu samo uložio nego i zaradio. On je poklonio i 40 milijuna eura za obnovu katedrale Notre Dame nakon požara''.



U top 5 najbogatijih ugurao se i Marc Zuckerberg s 211 milijardi dolara, poznatiji kao osnivač Faceboooka - od studenta na Harvardu do vladara društvenih mreža poput Facebooka, Instagrama i Whatsappa.



''On je 2012. kupio Instagram, u to vrijeme Instagram nije imao veliki broj korisnika, bio je samo aplikacija, nije ništa zarađivao i kupio ga je za milijardu dolara...a danas instagram je doslovno tvornica novaca - tu se vidi koliko on prepoznaje tržište, koliko poznaje korisnike. Nakon toga je za 19 milijardi kupio Whatsapp i danas on upravlja platformama koje imaju milijarde korisnika i svi oni ostavljaju gomile podataka i tu zarađuje ogroman novac''.

Mnoge od ovih ljudi zanima i politička moć pa ne čudi da nisu propustili pojaviti se na posljednjoj Trumpovoj inauguraciji. A svijet itekako pomno prati kakve poteze Musk svakodnevno povlači. Njihove kompanije bogatije su od većine država na svijetu pa je za njihove ideje samo nebo granica.

