Saznajte sve detalje o prvom hrvatskom fitness Tinderu, aplikaciji koja spaja zaljubljenike u vježbanje!

Kad se spoje ljubav prema sportu, inovacija i obiteljska potpora – nastaje nešto posebno. Jasmina Sabljić, medicinski obrazovana poduzetnica, umjesto sigurne karijere u državnoj firmi, odabrala je izazovan put privatnog biznisa. Sa sinom Vladimirom stoji iza hrvatskog "fitness Tindera", aplikacije koja spaja zaljubljenike u vježbanje i zdrav život. Kako je nastala ova ideja te tko vodi glavnu riječ, otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Kad je Jasmina Sabljić otvorila fitness centar, nije ni slutila da je to početak još nečeg većeg. Danas, zajedno sa sinom Vladimirom, stoji iza prve hrvatske fitness aplikacije, kojoj govore da je hrvatski fitness Tinder. Iako korisnicima pomaže pronaći sve što im je potrebno za aktivan život, mnogi su se ljubitelji vježbanja na toj aplikaciji zaljubili.



"Trenutno smo mi u medijima poznati kao fitness Instagram i fitness Tinder, meni izrazito laska što nas uspoređuju s gigantima u svijetu društvenih platformi. Ja volim Fizone nazvati zajednicom i pokretom. Jer ako je netko skinuo u našoj zemlji aplikaciju može je koristiti svugdje u svijetu'', govori Jasmina Sabljić, poduzetnica.

Jasmina je diplomirala na Medicinskom fakultetu, no umjesto rada u bolnici, odabrala je poduzetništvo, i to u industriji koja se stalno mijenja i traži inovacije.



"Mojoj majci je bilo najbitnije da sam ja fakultetski obrazovana i da idem radit u bolnicu. Svaki moj posao bio uspješan ili ne uvijek se vratimo na pitanje: ‘Zašto nisi otišla raditi u državnu firmu?’. Ja sam navikla i na ne podržavanje i na rad. To me nekako gura i to je moja motivacija'', govori Jasmina.



Aplikacija funkcionira kao društvena mreža – korisnici dijele sadržaj, prate trenere, nutricioniste i fitnes centre u svojoj blizini.



"Sve ono što bi korisnici kroz Internet pronalazili kroz 20-30 klikova sad je dovoljno imati samo aplikaciju da bi vidjeli sve ono što ih zanima kroz interaktivnu mapu pronalaze vrlo brzo. Ljudi su istih ciljeva i istih životnih navika'', objasnila je.

Aplikacija nudi najnovije trendove vježbanja, savjete o prehrani te osobnog trenera. Već je prešla granice Hrvatske – koristi je više od 100 tisuća ljudi. Vladimir, desna ruka svoje majke, svakodnevno testira aplikaciju i daje joj mladenačku perspektivu.



"Aktivniji sam puno više na platformi nego moja mama šta se tiče objavljivanja nekakvih sadržaja. Dosta su pozitivni feedbackovi i dosta su aktivni kako korisnici na samoj platformi'', govori Vladimir.



No kako izgleda poslovni odnos između mame i sina?



"Zapravo je vrlo jednostavna, ali i komplicirana u isto vrijeme. Ja sam trenutno zadužen za odnose s javnošću, samo moje obrazovanje kako idem u gimnaziju nije isključivo IT sektor te bi ja kroz daljnje godine htio educirati, a trenutno imaju stariji i iskusniji kolege jer ja tu nisam baš adekvatan'', govori Vladimir.

I dok stariji sin gradi svoju karijeru u tehnološkom svijetu, mlađi Sabljićev sin već osam godina trenira u Hajduku. Jasmina, iako nije bila sportski tip, uz sinove je zavoljela sport i pronašla dodatnu motivaciju.



"Kad gledam djecu od 4 -5 godina u sportu i dižu se u 5 sati ujutro i putuju. Onda ni ja sebi kao odrasla osoba ne mogu dozvoliti da mi je nešto teško i da nisam motivirana'', kaže Jasmina.



Posao, sport, obitelj - sve funkcionira jer imaju iskren i otvoren odnos.



"Većinom pričamo o svim životnim temama, bilo da je to ljubavni život ili što se tiče škole. Tako da stvarno je prijateljski odnos od početka i nema velikih problema, sve se da riješiti'', govori Vladimir.

Na Fizoneu se mogu objavljivati fotografije i povezati putem chata. Zato nije ni neobično da mnogi tamo upoznaju ljubav svojeg života.



"Mislim da, da. Ljudi su sličnih interesa, fitness entuzijasti te su same fotografije dosta atraktivne tako da mislim – da'', kaže Vladimir.



Strast, upornost i obiteljska suradnja – pokazali su se kao dobitna kombinacija. A sudeći prema svjetskom uspjehu, Jasmina i Vladimir tek kreću prema vrhu.

