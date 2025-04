Jedna od najnagrađivanijih hrvatskih klapa ponovno oduševljava!

Njihova nova pjesma ''Zovu me doma'' već je osvojila publiku, a glazbeni znalci uspoređuju je s njihovim najvećim hitovima. Naš Hrvoje Krolo ispitao je što njima znači povratak sebi, zašto im je gluma ipak teža od pjevanja te kako planiraju obilježiti 40 godina djelovanja.

Pjesma "Zovu me doma" nije samo još jedna klapska balada. To je priča o ljubavi, gubitku i povratku sebi. I publika je to prepoznala već na prvo slušanje.

''Teško je to pretpostaviti, mi smo snimili kroz godine krcato materijala i za neke pjesme imate blagi osjećaj da bi mogle zaživjeti, a neke same nađu svoj put, a za taj put je potrebna rotacija da se ona vrti i da ljudi čuju za nju'', govori Eduard Šegota.

Nova pjesma došla je iz srca i odmah pogodila publiku. Emotivna, snažna i prepoznatljivo njihova. Slušatelji je već uspoređuju s velikim hitovima, a za njih je - povratak sebi.



''Mnogi ljudi su bježali od nekih mjesta, trenutaka gdje nisu mogli završiti neke priče na sretan način. Puno je i pomoraca otišlo slomljena srca pa se nisu htjeli ni vraćati, puno ljudi je radom zaboravljalo puno toga. Tako smo mi doživili pjesmu'', objasnio je Hrvoje Lozančić.

Spot za pjesmu odlučili su snimiti nešto drugačije nego do sada, a uloge su odradili sami, u šali priznaju kako je ipak pjevanje lakše od glume.

''Čovjek misli da je puno toga odglumio i u nama se nalazi puno toga što smo odglumili glasom. I onda kad poslije pogledaš u kameru uvjeren da si gorio i da si pokazao sve, a u stvari nisi pokazao ništa haha tako da svi komplimenti glumcima'', poručio je Hrvoje Lozančić.



A da Cambi ima što pokazati potvrđuju i brojne nagrade. S petnaest studijskih albuma, deset osvojenih Porina i pustim priznanjima s omiškog Festivala dalmatinskih klapa, postali su jedni od najnagrađivanijih u povijesti klapske glazbe.

''Tajna je u tome što je kroz dugi niz godina klapa putovala kroz razne glazbene stilove i u njima su tražili sebe. Tako da ni tih 10 Porina nisu iz istog žanra – ima i zabavne glazbe ima i za pjesmu godine, folklorna izvedba, live album, ima svega. Tajna je u tome da se puno radilo'', priča Hrvoje Lozančić.



A predani rad se nastavlja i dalje, sljedeće godine slave velikih 40 godina. Gdje će slaviti još ne znaju - ali znaju da će to biti iz srca i za publiku.

''Zapravo se mi u biti bavimo sobom u smislu šta ćemo i kako otpjevati, a onda taj trenutak dogodine do proljeća, vidjet ćemo kako će nam se sve skupa posložiti i di bi se mi bolje osjećali. Za nas za cijelu baštinu koju Cambi nosi je li bolje to odraditi u velikoj dvorani, Areni ili je bolje imati 2-3 večeri u kazalištu'', objašnjava Hrvoje Lozančić.



Za uspjeh klapske pjesme, kažu, važno je da svi zajedno dišu kao jedno. U svijetu klapa nema ljubomore, samo podrška.

Iza njihovih glasova stoji i prijateljstvo, međusobno razumijevanje i podrška obitelji. Nije uvijek lako uskladiti privatne obaveze s koncertima — ali kad se zapjeva, sve se zaboravi.

Pred njima je radno koncertno ljeto, a svaki susret s publikom donosi im novu energiju. Jer za Cambi — dom je tamo gdje se pjeva.

