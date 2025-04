A kako je bila lijepa! Glumicu koju smo obožavali uništili su droga i Hollywood

Amanda Bynes nekad je bila jedna od najvećih slatkica Hollywooda, a danas ju je nemoguće spomenuti bez riječi ''posrnula''.

Amanda Bynes bila je jedno od najprepoznatljivijih lica američke televizije početkom 2000-ih.

Amanda Bynes - 2 Foto: Profimedia

Rođena 3. travnja 1986. godine u Thousand Oaksu, Kalifornija, već kao dijete pokazivala je talent za komediju i glumu. U dobi od samo 10 godina, probila se na Nickelodeonu u seriji ''All That'', a potom je dobila vlastiti show – ''The Amanda Show''. Bila je poznata po svojoj energiji, duhovitosti i šarmu. Publika ju je obožavala.

Amanda Bynes - 1 Foto: Profimedia

Uslijedile su uloge u teen komedijama poput ''What a Girl Wants'' (2003), ''She's the Man'' (2006), ''Hairspray'' (2007) i ''Easy A'' (2010). Amanda je bila na vrhuncu slave, često uspoređivana s drugim Disney/Nickelodeon zvijezdama poput Lindsay Lohan i Hilary Duff.

Amanda Bynes - 3 Foto: Profimedia

Ali, kao i kod mnogih mladih zvijezda, slava je imala svoju cijenu.

Negdje oko 2010. godine, Amanda se povlači iz glume, objavljujući povremeno da se "umirovila". Mnogi su to tada shvatili kao hir ili potrebu za predahom, no iza kulisa, Amanda je tonula.

Amanda Bynes - 2 Foto: Profimedia

Počeli su se nizati incidenti: prometne nesreće, uhićenja zbog vožnje pod utjecajem, posjedovanja marihuane i bizarno ponašanje u javnosti. Postalo je sve očiglednije da Amanda pati od ozbiljnih problema s mentalnim zdravljem i ovisnostima. U jednom trenutku, sama je priznala da je duboko u ovisnosti o Adderallu – stimulansu koji joj je bio prepisan, ali koji je koristila izvan kontrole.

Na društvenim mrežama Amanda je objavljivala niz zabrinjavajućih i često nerazumljivih tweetova – vrijeđala slavne osobe, najavljivala zaruke s nepoznatim osobama i objavljivala slike svog šokantnog izgleda.

Amanda Bynes Foto: TikTok/Screenshot

Amanda je 2013. godine hospitalizirana nakon što je zapalila vatru u dvorištu obiteljske kuće. Tada joj je dijagnosticiran bipolarni poremećaj i shizofrenija i stavljena je pod skrb roditelja putem zakonskog starateljstva, slično kao što je bio slučaj s Britney Spears.

Narednih godina, Amanda se povremeno pojavljivala u javnosti, upisala školu mode (FIDM – Fashion Institute of Design and Merchandising) i objavila da pokušava započeti novi život daleko od glume.

Amanda Bynes - 4 Foto: Profimedia

U intervjuima oko 2018.-2019., Amanda priznaje da je bila "izvan kontrole", da je upotrebljavala razne droge, uključujući molly i kokain, i da je odluku o povlačenju iz glume donijela jer je "mrzila način na koji izgleda na ekranu".

Iako su mnogi vjerovali da se konačno stabilizirala, u ožujku 2023. ponovno dolazi do incidenta – pronađena je naga i dezorijentirana na ulicama Los Angelesa, i ponovno hospitalizirana.

Amanda Bynes Foto: Profimedia

Amanda je pod nadzorom bila devet godina, a sloboda joj je vraćena 2023. godine, nakon što je sudac Roger L. Lund procijenio da je sposobna opet se brinuti o sebi i donio presudu o ukidanju skrbništva.

Amanda Bynes - 4 Foto: Profimedia

