''Zapanjujuće!'' Našu glumicu zbog novog izgleda usporedili s kultnom pjevačicom

Ana Begić Tahiri na društvenim mrežama pokazala je kako je provela vikend, a svi su primjetili onu fotku na kojoj glumica izgleda nešto drugačije.

Zvijezda naše serije ''U dobru i zlu'' Ana Begić Tahiri na Instagramu se pohvalila nizom fotografija kojima je pokazala kako je provela vikend.

Ana Begić Tahiri - 2 Foto: Instagram

Njezinim obožavateljima je za oko zapela fotka na kojoj glumica ima tamno smeđu kosu.

Iako je očito da je Ana nosila periku, ali su obožavatelji bili oduševljeni njezinim takvim izdanjem.

''Wow'', ''Apsolutno prekrasna'', ''Predivna ženo, blistaš'', ''Super fotografije'', ''Ljepoto'', dio je komentara, a neki su je usporedili s našom pjevačicom Kasandrom.

Sliče li Ana i Kasandra? Da, vidim sličnost!

Ne, dva su svijeta različita Da, vidim sličnost!

Ne, dva su svijeta različita Ukupno glasova:

Ana Begić Tahiri Foto: Instagram

U zadnjih nekoliko godina svjedočimo i njezinoj transformaciji. Izgubila je čak 15 kilograma, ali je primaran razlog gubitka kilograma bilo njezino zdravlje. O svemu je govorila i u emisiji "Zdravlje na kvadrat".

"To već dugo traje, taj moj oporavak tijela. Nisam bila dobro jedno dvije godine iako su mi rekli, kad uđeš u četrdesete, to ti je najljepše razdoblje života. Meni se dogodilo suprotno. Bila je bolest u pitanju. Ne mogu sad reći sto posto da me je cjepivo satralo, ali su mi se neke stvari zakomplicirale i, eto, jedan teški hormonalni poremećaj. Nije da vidim svjetlo na kraju tunela, već je tunel iza mene", ispričala je Ana svojedobno.

Ana Begić Tahiri - 1 Foto: Instagram

Nedavno je na društvenim mrežama pohvalila svojom kćeri, a više o tome pročitajte OVDJE.

Ana Begić Tahiri Foto: Marko Prpić/Pixsell

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Posljednji film glumačkog velikana: Sve je počelo, ali i završilo istom kultnom ulogom

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Žene su za njim ludjele, ljubio je ljepotice, ali samo za jednom je plakao svaki dan!

Pogledaji ovo Celebrity Izabel Kovačić pokazala mamu i baku, očito je od koga je naslijedila ljepotu!

Pogledaji ovo Celebrity Nika Fleiss iznenadila objavom lijepe vijesti, no jednu informaciju nitko ne zna!

Pogledaji ovo Celebrity Od kultnog Icemana do Batmana: Ovo su najveće uloge Vala Kilmera!

Pogledaji ovo Celebrity U tajnosti se borio s opakom bolesti, u najtežem razdoblju života povukao se iz javnosti

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo Alfi Kabiljo, cijenjeni dirigent i skladatelj kojemu je glazba bila životni poziv

Pogledaji ovo Celebrity Shrvani kolege zauvijek se opraštaju od kultnog glumca koji je obilježio desetljeća u Hollywoodu

Pogledaji ovo Celebrity Ovo je posljednja objava Vala Kilmera prije smrti, prisjetio se velikog trenutka!