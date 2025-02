Zvijezda naše serije pohvalila se svojom kćeri: "Mislila sam da ovo nikada neću doživjeti..."

Ana Begić Tahiri svojim se pratiteljima na Instagramu pohvalila svojom kćeri Lanom koja je briljirala u matematici.

Zvijezda naše serije ''U dobru i zlu'' Ana Begić Tahiri na Instagramu se pohvalila uspjehom svoje kćeri Lane.

"Mislila sam da ovo neću nikad doživjeti, ali upravo se dogodilo. Poziv od Lane: Mama, dobila sam 5 iz matematike", napisala je.

Ana je od 2010. godine u sretnom braku s Danijelom Tahirijem, a s njim je kći Lanu, koja danas ima 13 godina, dobila 2011. godine.

Ona i suprug vjenčali su se u tajnosti, a fotografije koje su fotografi uspjeli uhvatiti iz daljine pogledajte OVDJE.

Glumica je nedavno gostovala u podcastu "Mame kod Lane" gdje je progovorila o onim težim trenucima koje je proživljavala tijekom trudnoće.

"Nije htjela jesti otkad se rodila. Imala sam toliko mlijeka da sam se izdajala za palčiće jer sam bila ležala na intenzivnoj, onda su tamo sa mnom bile i žene koje su naravno prerano rodile. Ja sam svoje mlijeko, budući da moje dijete nije htjelo, dala drugoj djeci. Išlo je u dobre svrhe’, ispričala je.

Govorila je i o postporođajnoj depresiji.

"Baš mi je bilo traumatično i teško. Baš sam se loše jako osjećala. S njom je, hvala Bogu, sve bilo u redu, ali ono, jednostavno ne. Kad kažu drugo stanje, ovo je meni milo i drugo i treće i četvrto i peto i šesto, 150 nekih stanja i sad kad bih se mogla, ne znam kako će sad to zvučati, kažem, to je moje osobno iskustvo, svi znamo i užasno je teško s tim se nositi i malo se još uvijek o tome govori’, rekla je.

"Svi znamo za postporođajnu depresiju, ja mislim da sam ja imala pretporođajnu, na taj neki način. Imala sam neki unutarnji strah koji me zapravo možda najviše koštao, svega sam se bojala, ali isključivo to sam držala samo za sebe, u svom strahu sam živjela. Nije bilo Instagrama, nije bilo ovoga, kažem bio je forum i Google je bio i svi su imali nešto loše za reći. Nigdje nije bilo nikakve pozitive i mene je to izludilo, a još sam sama u sebi bila ta u smrtnom strahu", dodala je.

Inače, glumica je morala izgubiti kilograme zbog zdravlja, o čemu je govorila i u emisiji "Zdravlje na kvadrat".

"To već dugo traje, taj moj oporavak tijela. Nisam bila dobro jedno dvije godine iako su mi rekli, kad uđeš u četrdesete, to ti je najljepše razdoblje života. Meni se dogodilo suprotno. Bila je bolest u pitanju. Ne mogu sad reći sto posto da me je cjepivo satralo, ali su mi se neke stvari zakomplicirale i, eto, jedan teški hormonalni poremećaj. Nije da vidim svjetlo na kraju tunela, već je tunel iza mene", ispričala je Ana.

