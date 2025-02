Naša glumica otvorila dušu o neostvarenom majčinstvu: ''Morala sam to preboljeti!''

Petra Dugandžić gostovala je u jednom podcastu te otvorila dušu o neostvarenom majčinstvu.

Naša glumica Petra Dugandžić nedavno se našla u središtu pozornosti javnosti nakon što se u tajnosti udala za nigerijskog nogometaša Maka Noblea. Sada je otvorila dušu o neostvarenom majčinstvu.

Naime, Petra je gostovala u podcastu ''Um&Boom''.

"Ja nikada nisam imala iskustvo majčinstva, niti djeteta, niti sina kojeg nunaš, koji raste, koji ima pubertet i koji dolazi do 22 sata", poručila je glumica.

Zatim je i blogerici Ines Mahmić odgovorila na pitanje kako to da nije imala djecu.

"Nisam uspjela zatrudnjeti i prošla sam kroz životni period kada sam se morala suočiti s tim. To je bio moj grief, kako se to kaže, nešto što sam morala preboljeti. Odradila sam taj dio i kroz terapiju, kao i rad na sebi, došla do zaključka da sam s tim sasvim u redu. Nismo svi ovdje poslani da budemo roditelji. Rekla sam si: 'Sigurno će mi život odgovoriti na pitanje koja je moja životna svrha i zašto nisam imala djecu.' Možda ću posvojiti, možda ću imati djecu, ne znam što me sve čeka u životu", ispričala je glumica.

