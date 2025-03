Meghan Markle pokreće novi projekt, inspiraciju pronašla u uspješnim poduzetnicama!

Nakon što je neslavno propao njezin prvi podcast "Archetypes", Meghan Markle se vraća ovoj formi kreiranja sadržaja s "Confession of a Female Founder".

Nakon što je, s većinom loših komentara, krenula njezina kulinarsko-lifestyle emisija "With Love, Meghan", Meghan Markle se vratila u svijet podcasta, dvije godine nakon što je Spotify naglo ukinuo podcast "Archetypes".

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Ovoga puta, 43-godišnja bivša glumica se udružila s platformom Lemonada Media, koja je otkupila "Archetypes", a na istoj će uskoro krenuti novi podcast "Confesssion of a Female Founder". Teme podcasta bit će razgovori s poduzetnicama i prijateljicama o pokretanju vlastite tvrtke, a prva epizoda se očekuje 8. travnja. Prvi isječak bit će objavljen 25. ožujka.

Meghan Markle Foto: Profimedia

"Vodila sam iskrene razgovore s nevjerojatnim ženama koje su snove pretvorile u stvarnost, a male ideje pretvorile u masovno uspješne poslove. Otvaraju se, dijele svoje savjete, trikove (i prevrtanja), i puštaju me da im diram po mozgu dok gradim vlastiti posao, kao i uvijek. Apsolutno mi je otvorilo oči, inspiriralo... i zabavilo! (Jer koja je svrha ako se ne možemo malo zabaviti u ovoj divljoj avanturi?)", napisala je uzbuđena Markle, koja je i sama pokrenula brend "As Ever", kojem prijeti nekoliko sudskih tužbi.

Veliko zadovoljstvo su iskazale osnivačice platforme Lemonada Media Jessica Cordova Kramer i Stephanie Wittels Wachs, i same ženske poduzetnice.

"Kao same ženske osnivačice, Steph i ja smo zahvalne što uz dajemo šansu za gradnju baš onakvog podcasta kakav vam je trebao kada smo pokrenule Lemonadu", izjavila je Cordova Kramer, dok je Wittels Wachs dodala: "Meghan je topla osoba koja uvijek izrazi dobrodošlicu i to se uvijek osjeti u njezinim intervjuima."

Meghan Markle Foto: Profimedia

Meghan Markle Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle Foto: Profimedia

Unatoč lošim komentarima na prvu sezonu, Netflix je ipak dao zeleno svjetlo za drugu sezonu emisije "With Love, Meghan", koja će na ovoj platformi biti dostupna ove jeseni. Da je Netflix bio siguran u obnavljanje, bez obzira na rezultate, pokazuje i to da su nove epizode u završnoj fazi snimanja.

Meghan Markle, princ Harry Foto: Profimedia

Zbog kojeg recepta su se morali oglasiti stručnjaci, saznajte OVDJE.

Kako na "With Love, Meghan" gleda naša kolumnistica Mirna Dizdarević Rogić, pročitajte OVDJE.

Kako se Meghan našla u reklami za hamburgere, saznajte OVDJE.

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Bez čega će novi kandidati Survivora teško izdržati daleko od civilizacije?

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 inMagazin Veliko srce Marina Čilića: Tenisačeva zaklada i ove godine dodijelila stipendije mladim talentima!

Pogledaji ovo Celebrity Petar Grašo i Hana Huljić imali su poseban razlog za slavlje, odali su ih kumovi!

Pogledaji ovo Celebrity Otkazan duhovni koncert u Splitu na kojem je trebao pjevati Thompson, ovo je razlog!

Pogledaji ovo Celebrity Tko je Marko Šank iz Kumova? Nekad je radio kao tjelohranitelj, a danas je omiljeno glumačko lice

Pogledaji ovo inMagazin Marko i Milica iz Kumova kriju veliku tajnu: "Nitko nije znao sa seta"