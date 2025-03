Bez čega će novi kandidati Survivora teško izdržati daleko od civilizacije?

Popularni show Survivor već su napustili prvi natjecatelji – Jelena Putnik i Marin Kaselj. Žuti tim dobio je pojačanje, i to četvero novih natjecatelja. Tko se od njih odlično snalazi u lovu ribe, kako su se pojedinci pripremali prije odlaska u Dominikanu i bez čega će teško izdržati odmak od civilizacije, donosi naša Matea Slogar za In magazin.

Iva, Ida, Noa i Goran. Gledatelji Survivora upoznali su četvero novih kandidata, koji su boravili na tajnom otoku, a zatim se pridružili kao pojačanje žutom timu.



36-godišnji ugostitelj Goran Kaleb smatra da za opstanak u Dominikani ima svoje adute.

''Nisam fitness trener kao svi ostali, ja predstavljam konobare pa da vidimo dokle mogu doć. Znam kuhat, znam pravit sve što treba od drveta, šatore, kampove, znam lovit ribu, dijete sam iz ribarskog sela tako da mislim da će mi to biti najmanji problem, a poligone ćemo rješavat postepeno'', govori Gora.

Nisu s mora, ali su oboje iz Karlovca. Iva Grgurić, magistra strojarskog inženjerstva, i Noa Anić Milić, trener crossfita i funkcionalnog fitnessa, pokazat će svoje sposobnosti.

''Volim jesti i baš iz tog razloga što dosta treniram moram jesti i malo me strah kako ću izgledati i kakve će bit moje performanse kada se vratim'', govori Noa Anić Milić.



''Nije da se sad bavim skakanjem iz padobrana ili tako nešto ekstremno ali me to jako privlači, nije da nešto radim u primjeni, ali osjetim impulse adrenalina u sebi kroz svakodnevni život'', kaže Iva Grgurić.

Pa će sada svoj adrenalin usmjeriti u dodatni vjetar u leđa timu. Pojačanje će biti i Ida, kondicijska trenerica iz Oroslavlja.



''Definitivno volim avanture, cijeli život sam u sportu i svakako želim ojačati svoju mentalnu snagu i proživjeti neko novo iskustvo u životu'', zaključila je Ida Mikulić.

Većinu, naravno, zabrinjava nedostatak hrane, a evo koju bi jednu stvar ponijeli u Survivor da mogu.



''Samo nek mi osiguraju četkicu za zube i pastu, retainer si želim ponijet i zadovoljan sam'', kaže Noa.



''Meni je možda britvica, ne znam je l' to smijem reć ali stvarno ne bi htjela izgleda ko...'', priznala je Ida.



''Možda bi bila knjiga o preživljavanju'', rekao je Goran.



Pa se Noa prije putovanja pripremao.



Na youtubeu gledao ''How to make shelter in nature, how to catch fish...'', kaže Noa.

''Ja sam iz kraja gdje znamo petkom ići barkom do nedjelje. I ponesemo samo cerade i tamo oko drva brokvama, čekićem...tu spavamo ne ponesemo ni puno hrane, nego što ulovimo'',ispričao je Goran Kaleb.



''Ovo vjerojatno ne može nitko ni razumjeti tko se ondje nije našao...veselim se novim prijateljstvima, da vidim koliko sam sposobna, veselim se otkrit samu sebe'', kaže Iva.

Ove nove i svježe kandidate zato pratite u avanturama na koje su itekako stigli spremni i puni entuzijazma.



''Slabosti - mislim da ih nemam'', zaključila je Ida.



''Ovo je izazov života koji želim iskoristit i koji želim doživim i koji zamišljam veću dugo godina'', kaže Goran.



''Najveći adut za pobjedu - spreman sam na sve'', zaključio je Noa.

