Domaća glumica odgovorila pratitelju: "Što da ja radim s 20-godišnjim Hrvatićem kojem mama još uvijek briše usta?''

Petra Dugandžić, koja trenutno boravi u Nigeriji, odgovarala je na pitanja svojih pratitelja o suprugu Maku.

Naša glumica Petra Dugandžić u proteklom razdoblju je izazvala interes javnosti udajom za 26 godina mlađeg nigerijskog nogometaša Maka Noblea. Na svojem Instagramu dala je priliku svojim pratiteljima da joj postave pitanja u vezi njezinog supruga, očekivajući i koji ne baš pristojan komentar.

Jedno od takvih pitanja bilo je i ima li Mak više od 19 centimetara.

"Ovaj dečko nije izgleda sjedio na matematici. Jedan broj mu fali, malo sam zbunjena. Visok je 191 centimetar, fali ti jedan. Svašta tebi fali", odgovorila je Petra. Neke je zanimalo kako prići puno starijoj ženi, pa je ironično kazala: "Nikako. Ne prilaziš, ti si Hrvat, to nije za vas. Vi nađite svoje vršnjakinje, 4 godine maksimalno da je mlađa, to je idealno, minimalno dvoje djece, krštenja, krizme, sve po P.S.-u. To je za Hrvate, ovo ne."

Pitali su je bi li bila s 20 godina mlađim bijelcem, na što je glumica odgovorila da je to rasizam te da postoje Afrikanci i Hrvati.

"Imaš crnaca po cijelom svijetu. Radi se o afričkom i hrvatskom mentalitetu. Što da ja radim s 20-godišnjim Hrvatićem kojem mama još uvijek briše usta nakon ručka. Aj ti meni sad to objasni", bio je odgovor na postavljeno pitanje.

Kako trenutno boravi u Nigeriji, među pitanjima je bilo i jesu li Nigerijke ljubomorne na njezinu kosu: "Većina koje poznajem su familija tako da ne, nisam baš primijetila da bi htjele biti plave. Bilo bi im jednostavnije da imaju kosu kao mi, a ne da moraju plesti pletenice i nositi marame noću da se ne zapetljaju, ali mogu imati perike."

Kako je upoznala Maka, Petra je pokazala u videu kojim reklamira dolazak svoje predstave "Nikome ni riječi!" u Fažanu. Više o tome pročitajte OVDJE.

