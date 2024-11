Naša influencerica iskreno progovorila o teškoj borbi koju vodi već godinama: "Panika koja krene hvatati iznutra..."

Tena Sakar Vukić podijelila je na svom Instagramu koliko problemi s mentalnim zdravljem znaju utjecati na život.

Naša glumica i influencerica Tena Sakar Vukić je među rijetkim javnim osobama u Hrvatskoj koja je priznala borbu sa psihičkim poremećajem. 37-godišnjakinja se bori s dijagnozom bipolarnog afektivnog poremećaja, zbog koje je imala 10 hospitalizacija kroz 13 godina. Zadnjih nekoliko godina je u remisiji, no to ne znači kako joj je sada glatko u životu.

Na svojem profilu često dijeli s kakvim poteškoćama se zna naći, a ništa drugačije nije bilo ni sada, kada je podijelila video tijekom boravka u prirodi. U opisu videa napisala je kako ju je isprva bilo sram objaviti.

"Svi vi koji ste danas loše ili se osjećate loše jer vam jednostavno nije do života, samo znajte da niste sami, jer meni je trenutačno isto tako i jako mi je teško. Ta anksioznost i panika koja me hvata iznutra s nekim razlogom očito, ali opet ništa se konkretno ne događa, onda je to teško. Teško je to prožvakati", izjavila je glumica, suzdržavajući se od suza.

"Hvala Bogu nije manija i depresija u pitanju, kao inače, što mi je kroz 14 godina bolesti stavljalo, ali evo nisi sam i ako isto razmišljaš da ti se isto ne živi ovaj život, nisi sam. Ali vrijedi se boriti makar je i meni nekad teško povjerovati u to, ali vrijedi."

Tena je zabrinula svoje pratitelje, a nekima je odgovorila na dodatna pitanja: "Ne panika, nego više osjećaj gušenja i da ne mogu, ali da čudno za objasniti, panika je pozadinska kod mene pa preraste nekako u anksioznost i strah."

Neki pratitelji su suosjećali s njom jer su i sami imali sličan slučaj.

"To se meni slično dešavalo kad sam bila trudna s blizankama. Kada bi dolazila noć, mene je toliko počelo gušiti i onda me panika jako ulovila. I tako cijelu trudnoću. Svako malo sam završila na hitnoj objašnjavajući da ću se ugušiti", "Znaci nemam bipolarni, ali već se preko 10 godina borim sa sinovom dijagmozom autizma.Deset minuta prije ove objave je imao ispad bijesa koji me je toliko fizički, a još više psihički slomio .Ova objava nije mogla doći u boljem trenutku. Hvala ti", pisale su pratiteljice.

Više o bipolarnom poremećaju i anksioznosti saznajte na Krenizdravo.hr. O bipolarnom poremećaju možete pročitati OVDJE, a o simptomima anksioznosti OVDJE.

