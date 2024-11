U tajnosti se zaručila najpoznatija srpska voditeljica! Imućni partner potrudio se da je očara prstenom na poseban dan

Srpski mediji pišu kako se srpskoj voditeljici Jovani Jeremić ostvario san, dobila je dijamantni prsten od partnera Dragana Stankovića.

Najpoznatija voditeljica iz Srbije Jovana Jeremić zaručila se u tajnosti za svoga partnera Dragana Stankovića.

Biznismen kojem mediji u regiji tepaju da je ''kralj peciva'' jer je vlasnik pekarske proizvodnje u Beogradu zaručio je srpsku voditeljicu u tajnosti 25. listopada, na rođendan voditeljice, koja je tada dobila dijamantni prsten.

"Jovana je oduvijek govorila da joj je želja da ima dijamant te da žena poput nje to i zaslužuje. I u intervjuima je često isticala da bi voljela da je Dragan zaprosi upravo dijamantnim prstenom kada za to dođe vrijeme, a on je, slušajući je, to i učinio. Sve joj je bilo jasno kada je Dragan kleknuo ispred nje i upitao je hoće li se udati za njega. Stegnula ga je jako i ponovila više puta: 'DA, DA, DA!' Naravno, kako i običaji nalažu, tako je zatražio Jovaninu ruku i službeno od njezina oca, a kada je dobio blagoslov, intimno su proslavili zaruke u krugu obitelji", ispričao je izvor blizak paru koji je otkrio je Jovana kada je ugledala plišanu kutijicu na svoj rođendan počela plakati, prenosi Blic.

"Ja ne sumnjam u njegovu ljubav. Bila sam jednom u braku i opet ću jer znam što želim u životu. A u jedno ne sumnjam – ne sumnjam u njegovu ljubav i on mi je to dokazao. Postoje stvari koje nisam htjela objaviti, koje samo on i ja znamo. Dragan mi je ljubav pokazao na sve načine, i one koje je trebalo i one koje možda vi ne znate. Dobila sam ono što svaka žena želi dobiti od osobe koju voli", dodala je Jovana.

Inače, prije nekoliko dana u javnosti se počelo šuškati i da je Jovana trudna.

"Ja nikada ne demantiram svoje kolege, pa neću ni ovog puta. Jesam li trudna ili nisam, pokazat će vrijeme. Ne mogu ništa komentirati. Neka vrijeme pokaže hoće li rasti trbuh ili će iskočiti nešto drugo vidljivije", rekla je Jovana u emisiji Red TV-a, piše Blic.

Podsjetimo, Jovana je krajem 2022. godine obznanila da se razvela od supruga Vojislava Miloševića te da je spremna za novu ljubav i novi brak, a čini se kako je to sve upravo sada našla s Draganom Stankovićem.

