Kontroverzna srpska voditeljica je trudna? Jednom izjavom potaknula šuškanja: ''To je nešto...''

Jovana Jeremić i njen partner Dragan gostovali su u srpskoj emisiji, gdje su pričali o svojoj ljubavi, a jednom izjavom potaknuli su i šuškanja o trudnoći.

Srpska voditeljica Jovana Jeremić uživa u ljubavi s partnerom Draganom Stankovićem. Zajedno su gostovali u srpskoj emisiji "AmiG Show", gdje su izjavama potaknuli šuškanja o Jovaninoj trudnoći.

Voditelj Ognjen Amidžić pitao ih je planiraju li stupiti u brak.

"Znam i osjećam da naša veza ide još dublje i jače. Osvojila me prije svega time što je dobra osoba, što ima dobru dušu. Nama je jako lijepo, pustit ćemo vrijeme da pokaže", rekao je Dragan.

"Ja ne sumnjam u njegovu ljubav, bila sam jednom u braku i opet ću jer znam što želim u životu. A u jedno ne sumnjam – ne sumnjam u njegovu ljubav i on mi je to dokazao. Postoje stvari koje nisam htjela objaviti, koje samo on i ja znamo. Dragan mi je ljubav pokazao na sve načine, i one koje je trebalo i one koje možda vi ne znate. Dobila sam ono što svaka žena želi dobiti od osobe koju voli", dodala je Jovana.

"To je nešto samo za nas dvoje i za našu obitelj. Neka bude misterij'', zaključio je par.

Kasnije je Jovana u jednoj drugoj emisiji komentirala šuškanja o trudnoći.

"Ja nikada ne demantiram svoje kolege, pa neću ni ovog puta. Jesam li trudna ili nisam, pokazat će vrijeme. Ne mogu ništa komentirati. Neka vrijeme pokaže hoće li rasti trbuh ili će iskočiti nešto drugo vidljivije", rekla je Jovana u emisiji Red TV-a, piše Blic.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Natali Dizdar viđena u javnosti prvi put nakon vijesti o trudnoći, evo gdje je bila

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity On je od nje viši čak 64 centimetra, a njihova ljubavna priča jedna je od najljepših za koju ćete čuti

Godinama je ženama tiha patnja, a ove svoje golišave prizore najavio je kao savršen božićni poklon!

Danijela Dvornik pohvalila se velikim pomakom koji si je dugo priželjkivala: ''Napokon!''

Pogledaji ovo Celebrity Plavuša koju se povezivalo sa suprugom Blanke Vlašić podijelila intrigantnu fotografiju

Pogledaji ovo Celebrity Srpska folkerica više ne izgleda ovako, odvažila se na promjenu koju je dugo priželjkivala: "Moćno i prelijepo!"