Josip nam je otvorio dušu nakon što je napustio MasterChef: ''Smatram da sam zasluženo ispao...''

Josip Petrović nakon stres testa Mate Jankovića ispao je iz MasterChefa, s nama je podijelio dojmove poslije ispadanja.

Josipu Petroviću u posljednjoj epizodi MasterChefa presudilo je stres test jelo Mate Jankovića.

Dospio je Josip do top 11 kuhara amatera, a s nama podijelio svoje dojmove nakon ispadanja.

''Smatram da sam zasluženo ispao, sitnice su odlučivale i na kraju su presudile u korist tete Ive, potpuno opravdano komentarima žirija'', rekao je.

Zbog njegovog pirea žiri je odlučio da neće nastaviti dalje.

''Mislim da nisam podbacio jer sam svojim radom i borbom došao do jako dobrog rezultata te sada preostaje nastaviti istim smjerom snažno do uspjeha.''

Nakon ispadanja, za žiri ima samo riječi hvale.

''Prije svega jako dobri ljudi, spremni pomoći, popričati, i dati savjet kada je u nekim trenucima teško. Iz kuharskog gledišta jako veliki znalci i profesionalci.''

U natjecanju ostaje 10 kandidata, a evo i tko je njegov favorit.

''Mislim i nadam se da će brat Gano dogurat jako daleko pa čak i do finala.''

U svom predstavljanju na početku emisije Josip je rekao da ga je na prijavu nagovorila supruga.

''Cijeli život nisam kuhao uvijek je bilo spremno u majke, potom sam stupio u brak i krenuo živjeti u stanu gdje je kuhinja samo moja. Nakon nekog vremena toliko sam postao dosadan s kuhanjem i receptima da je nakon nekog vremena moja supruga slušajući moje ideje za prijavu došla do toga da je rekla ''prijavi se više ja te ne mogu trpit, ako to želiš ja te podržavam, ali samo se prijavi i pusti me više s pustim receptima i idejama za jela'', rekao je, a tako je i bilo.

''Kada sam krenuo živjeti sa suprugom krenuo sam lagano kuhati iz hobija. Nakon nekog vremena je to prešlo iz hobija u laganu zaluđenost i evo sad smo tu gdje jesmo.''

Kuhinja ga je i spojila sa suprugom.

''Upoznali smo se u restoranu gdje sam ja radio, a ona je radila sezonski dok je završavala fakultet.''

Njihov život nedavno je obogatila i prinova.

''Život se u potpunosti promijenio. Nove obaveze, novi prioriteti te dosta manje vremena za razonodu. Novi ciljevi za boljitak koje se nadam ostvariti kako sam i zamislio. Tek sad vidim koliko život može biti ljepši.''

Što najviše voli kuhati, a što jesti?

''Najviše jedem meso i mesna jela, a uz to također ih obožavam i pripremati.''

A što radi kada ne kuha i ne provodi vrijeme s obitelji?

''Kada uhvatim slobodnog vremena potrudim se otići na trening i podružiti se s prijateljima.''

Onima koji se dvoume oko prijave u MasterChef poručuje:

''Masterchef je jedno jako lijepo iskustvo i poručio bi svima koji imaju želju prijaviti se da se prijave bez straha i oklijevanja jer nema se što izgubiti, a jako puno vrata za budućnost vam se otvara i jako puno pravih prijateljstva se sklapa što je jako rijetko danas naći tako nešto. Zato ako volite kuhati i želite učiti nemate što čekati nego se lijepo prijaviti!''.

Stoga, za sve koji žele, prijaviti se mogu na službenim stranicama Nove TV.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Tko je Hrvatica koju prati više od 18 milijuna ljudi? U visine ju je vinuo TikTok, a bila je i usred skandala za koji se javno ispričavala

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Sjećate se Grospićke? Od njezine uloge prošlo je 17 godina, pogledajte kako danas izgleda!

Od uhićenog navijača do miljenika nacije: Jerko Marinić Kragić sasvim otvoreno o svojem najtežem razdoblju!

Suprug Blanke Vlašić slavio rođendan u društvu fatalne plavuše za koju se već neko vrijeme šuška da mu je ljubavnica!

Pogledaji ovo Celebrity Mate Janković nakon 10 godina vratio se u MasterChef pa zakomplicirao kandidatima: ''Bilo mi je lijepo''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Razgovarali smo s Petrom nakon što je ispao iz MasterChefa: ''Svaka prepreka otvara nova vrata, a komentari žirija su mi...''

Pogledaji ovo inMagazin Moris je nakon odlaska iz MasterChefa u showu ostavio svoju partnericu: ''Najteže mi je bilo...''