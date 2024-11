Moris je nakon odlaska iz MasterChefa u showu ostavio svoju partnericu: ''Najteže mi je bilo...''

Vrata MasterChefa večeras će se zatvoriti za još jednim kandidatom. On će tako će krenuti putem prethodnika - Irine, ali i Morisa, koji je najpoznatiju kuhinju napustio iz zdravstvenih razloga. Natjecateljima dolazi zapapriti chef Marin Medak, a detalje pogledajte u prilogu.

Nakon gastroduela crveni tim morat će u nominacije, a oni koji se nađu u stres testu morati će kuhati prema receptu Marina Medaka. Tema će im biti dobro poznata zero waste odnosno, hrana se ne baca.

''Većina Namirnica koju mi danas konzumiramo sve je u potpunosti iskoristivo. Čak i kosti od govedine se koristile u startu za izradu porculana, visoko kvalitetni porculan je znači napravljen od kostiju životinje.''

Marin Medak odmalena je u kuhinji, za to se odlučio već u četvrtom razredu osnovne škole. I dok su druga djeca bila u vrtiću, on je s bakom vadio krumpir. A u selu su, kaže, radili sve sami, od uzgoja stoke do proizvodnje hrane.

''Odrastao sam u selu Desne, što je na ušću Neretve, gdje smo imali kompletan svoj eko sistem. Ja se sjećam jako dobro da se išlo u dućan jedanput mjesečno. Kad se išlo u dućan kupilo se suncokretovo ulje jer smo imali svinjsku mast i kupilo se kava i baka je pokojna kupila baškote i realno to je bilo to. Kruh smo svoj pekli, mlijeko smo svoje imali.''

Smatra kako svaki budući kuhar ne smije preskakati stepenice. A za kulinarski posao koji je zahtjevan i izazovan reći će da je ipak i zabavan.

''Ma sigurno da je zabavan iz razloga što imate svaki dan vrhunce, to je kada gosti dođu, kada su u restoranu i one padove kada nema nikog, kada dođeš, zafrkavaš se i radiš svoj posao i uživaš u tome što radiš.''

U kuhinji MasterChefa je uživao i Moris Vareško, no izašao je i prije negoli je mislio.

''Zdravstveni problemi, slijepo crijevo, operacija i mirovanje.''

Tijekom ovog svojeg putovanja imao je uspona i padova.

''Najteže mi je u showu bilo kuhati s nekakvim namirnicama koje mi nisu poznate i recimo sa malom količinom namirnica. Na početku, kasnije sam uz Goranovu filozofiju shvatio u biti da ne treba imati puno namirnica, od jedne namirnice se može napraviti fenomenalan tanjur.''

Moris je u showu završio kad je dopratio partnericu, sadašnju natjecateljicu Ivanu u show. No onda se i on prijavio.

''Ona zna kuhati, Ivana zna kuhat, stvarno to radi sa srcem i dušom, meni je sve kratkoročno, sve mi brzo dosadi, ali me jako interesira kad krenem u nešto novo i ovo je bilo nešto novo i tako.''

Prije izlaska Moris je bio na pravom putu da postane kralj stres testa. A upravo je jedan takav izazov presudi Irini Brajčić. Azijska kuhinja zatvorila joj je vrata MasterChefa.

''MasterChef avantura, vjerujem da ne samo meni nego i svim drugim kandidatima je jedno veliko iskustvo, jedno neizvjesno putovanje, iz dana u dan, gdje ne znamo što možemo očekivati, kad pomislimo da možda slutimo to bude sasvim drugačije.''

Iz showa nosi mnoge uspomene, a jedan izazov posebno. Kada su morali kuhati po receptu na starozagrebačkom.

''Ja koja sam rođena u Beogradu, živim u Dubrovniku, ne da se nisam snašla sa staro zagrebačkim, nego sigurno se netko tko je iz Zagreba ne bi snašao, ali tu sam išla po nekom svom osjećaju, što mislim da je najvažnije.''

S novim znanjima i tehnikama sada nastavlja dalje.

''Ja sam se za kulinarstvo počela interesirat i da kažem kuhati kada sam upoznala svog muža jer je on jedan veliki gurman i njega nahraniti, treba vam čitava vojska, tako da tu je i nastala ljubav. To su dvije ustvari ljubavi.''

Tko će poput Irine i Morisa završiti svoj put u MasterChefu ne propustite pratiti u novim epizodama na Novoj TV!

