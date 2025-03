Sa zvijezdom ''Bijelog lotosa'' ekskluzivno smo razgovarali prije nego što je dobio ovu ulogu!

S velikim nestrpljenjem gledatelji su napokon dočekali treću sezonu popularne serije ''Bijeli lotos'', u kojoj jednu od uloga ima i poznata britanska filmska legenda Jason Isaacs. S glumcem smo ekskluzivno razgovarali prije nego što je dobio ulogu u seriji čija se radnja odvija u tajlandskom luksuznom resortu. Jeste li znali da je i Jason jedan od mnogih zvijezda koji je imao priliku uživati u Lijepoj Našoj? Glumac nam je tada povjerio i kako je upoznao svoju najneobičniju obožavateljicu te ustvrdio da, unatoč popularnosti, zapravo živi dosadnim obiteljskim životom.

Luksuzni hotel na Tajlandu koji je mjesto radnje u popularnoj američkoj seriji Bijeli lotos postao je iznimno popularan među turistima. Naime i naša Nina Badrić bila je jedna od nedavnih gostiju, a tamošnji hoteli, uključujući i one koji nisu sudjelovali u snimanju, bilježe značajan porast rezervacija, jer su gosti spremni platiti visoke cijene kako bi doživjeli isti luksuz poput onog u samoj seriji.

Jedan od glavnih glumaca u seriji Bijeli lotos je britanska glumačka legedna Jason isaacs čija uspješna karijera traje više od 30 godina.

S glumcem smo razgovarali na televizijskom festivalu u Monte Carlu prije nego što je dobio ulogu u popularnoj seriji Bijeli lotos.

Iako je već trideset godina u svijetu showbiznisa, Jason Isaacs jedan je od onih glumaca za kojim obožavatelji na filmskim premijerama vrište, no čim se reflektori ugase, ovaj televizijski kapetan svemirskog broda Discovery, slobodno šeće ulicama Londona, a da ga itko prepozna i traži autogram ili selfie.

U glumu je uletio slučajno, bio je pijan kad je došao na audiciju i to je bilo to.

''Kao dosta ljudi nisam znao šta ću i kako ću, bio sam mlad i nisam znao što bi i kuda, ali me nešto vuklo ka tome da ulazim u likove i stanja poput - kako je to kad si uplašen, kada se bojiš ili kad te odbiju i sad to vježbam i možda dobijem odgovor'', ispričao nam je.



Jednom je izjavio da je dobro što ga nitko ne prepoznaje u podzemnoj kad se voi, ali kad je na premijeri krene vrištanje.

''Pa da, ali kad sad ovo završim s vama i odem u šetnju, nitko me ne kuži. Najbolje je kad me netko pita čime se bavim, ja kažem da sam glumac, sorry ali ne prepoznajem te, kao trebaš biti prepoznatljiv i kad kažem onda skuže, tome težim'', govori glumac koji zaključuje da živi jedan potpuno dosadan život.

Cijeli razgovor s ovom velikom zvijezdom možete pogledati u prilogu IN magazina.

