Sve češće svjedoci smo zaruka na nastupima naših glazbenika, a ove nezaboravne scene uspomena su zaljubljenim parovima za cijeli život. Naša Dorotea Filipaj u prilogu In magazina prisjetila se kako su izgledale prosidbe na koncertima Nine Badrić, Bebeka, Matije Cveka, Dine Merina, Thompsona i drugih.

Sudbonosnom - hoćeš li se udati za mene? - Matija Cvek nedavno je svjedočio na svojem nastupu.

Kakoje to izgledalo na koncertu Matije Cveka pogledajte u videu, a emocija nije nedostajalo ni na posljednjem koncertu Crvene jabuke u zagrebačkoj Areni.

Titulu rekordera prosidbi na svojim nastupima nosi Tony Cetinski.

''Da mi je netko rekao da ću pjevat o ljubavi, ja bi mislio da je poludio kad sam počinjao. Nisam tip koji je mogao pretpostaviti da ću pjevati samo o ljubavi i da će to bit dobro na kraju'', priznaje Cetinski.

Uz omiljene melodije i emotivne riječi brojni se zaljubljuju, odljubljuju, vesele, tuguju - ali i odlučuju na veliko pitanje. Tomu su svjedoci i Thompson, Dino Merlin, Željko Bebek i Petar Grašo:

''To su trenuci koji se pamte cijeli život bez obzira hoće li se oni možda rastati za dvije godine ili pet. Ipak će pamtiti neke svoje prve ili druge zaruke. To su momenti koji obilježavaju'', smatra Grašo.

Još jedan emotivan trenutak raznježio je i Thompsona, kao i sve okupljene.

Snimka hrabrog mladića, koji je na prepunom trgu u Brčkom, uz pomoć Nine Badrić, zaprosio svoju dugogodišnju djevojku, postala je viralna i obišla cijelu regiju:

Uz glas Hari Mata Harija i čeznutljivu melodiju sevdaha, posjetitelji Lisinskog bili su svjedoci još jedne ljubavne priče.



''Ima li išta ljepše kad je ljubav, pa onda još javna, pa je to tako prijatno iznenađenje, na tako lijepom mjestu i to baš na sevdahu. Razne vrste pjesama i pjesništva govore o ljubavi, a sevdah je nešto svilenkasto, to je neki specijalni materijal. Tako da je prelijepo ovo što su ovo dvoje mladih doživjeli'', izjavio je Hari.

I sam na glasu kao velik romantičar - Neno Belan uvijek je bio spreman pomoći oko organizacije prosidbe.



''Bilo je tako simpatično recimo prije dvije godine u Domu sportova, kad ona nije znala da će je zaprositi, a oni su članovi nekakve karnevalske grupe pa je on nju lagao da će oni reklamirat karnevalsku grupu, doveo ju je gore na stage i pred punim Domom sportova je zaprosio, onda je ona onako počela vrištat. Bilo je simpatično, rekla je naravno da'', prisjetio se Neno Belan.

Na subotnjoj proslavi 40 godina Belanove karijere u zagrebačkoj Areni, očekujemo barem jedan ovakav trenutak!

