Od flerta do braka koji je potresao Monarhiju: Kako su kralj Charles i kraljica Camilla pobijedili sve prepreke?

Na današnji dan, prije točno 20 godina, kralj Charles i Camilla ozakonili su svoju vezu. Što sve stane u tu okruglu brojku, ali i čemu je odolijevao njihov odnos već od prvog susreta, saznajte u prilogu Jelene Prpoš.

Svečano, baš kako i priliči monarsima. Italija je dočekala kralja Charlesa III. i kraljicu Camillu. No ovogodišnji posjet za njih nije tek službena dužnost. Ima on i emocionalnu vrijednost jer se boravak u Rimu poklapa s njihovom 20. godišnjicom braka.



''Meni je dirljivo što mi se čini da je u nekoj mjeri on organizirao ovo njihovo talijansko putovanje gdje će oni tu svoju godišnicu braka proslaviti i tako što će posjetiti Danteov grob. A znamo da je Dante sa svom Beatrice simbol neke ljubavi koja ne umire'', objasnila je Nada Mirković, novinarka i urednica.



Dugovječnost njihove ljubavi Camilla je naglasila i noseći broš u obliku cvijeta đurđice, koji ima tu simboliku.

Nakon dvomjesečnih zaruka, par se vjenčao u gradskoj vijećnici u Windsoru. I bilo je to manje glamurozno vjenčanje od onih na koje smo navikli od kraljevske obitelji. Bilo je planirano za 8. travnja, no zbog sprovoda pape Ivana Pavla II., na koji je išao Charles u ime svoje majke, kraljice Elizabete II., pomaknuto je dan kasnije.

Njihova ljubavna priča traje mnogo duže, prije nego što su je ozakonili. Upoznali su se još 70-ih godina prošlog stoljeća na polo utakmici. Vezu su prekinuli zbog strogih kriterija krune, ali i Charlesova odlaska u mornaricu. Camilla ga nije čekala, već se udala za Andrewa Parkera, a on za Dianu 1981. godine. Na toj ceremoniji bila je i Camilla, iako se Diana protivila tomu zbog njihove romanse iz prošlosti.



Charles i Camilla dugo su svojim odnosom punili medijske stupce. I Diana je svojedobno rekla kako su u njezinu braku dugo bile tri osobe. Kasnije je to potvrdio i Charles, nakon što su u javnost procurili njegovi intimni razgovori sa sadašnjom kraljicom.

I kraljici Elizabeti II. trebalo je da prihvati Camillu kao važnu figuru u životu sina, ali i monarhije. No s godinama, njihov odnos se promijenio.

S krunom, odnos Charlesa i Camille dodatno je ojačao. Camilla je Charlesu bila posebno važna potpora prošle godine, kada je doznao da je bolestan, a bodrila ga je i kada su princ Harry i Meghan donijeli odluku da odlaze iz Velike Britanije.

Nekad najomraženija žena Ujedinjenog Kraljevstva na strpljiv i mudar način postigla je ono što je cijeli život htjela. Naklonost britanskog naroda, ali i sretan kraj ljubavne priče, u koju gotovo nitko drugi nije vjerovao niti je za nju navijao, osim nje i kralja Charlesa.

