Jelena Rozga za IN Magazin se napokon raspričala o vezi s Ivanom Huljićem!

U Splitu je sinoć najavljeno treće izdanje Melodija Jadrana, gdje će krajem lipnja nastupiti najzvučnija imena domaće glazbene scene. Jelena Rozga na predstavljanje je stigla u pratnji dečka Ivana Huljića te našem Gordanu Vasilju ekskluzivno progovorila o njihovoj ljubavi, Nina Badrić o večerašnjem tradicionalnom SUdjelovanju u procesiji na Hvaru, a Vesna Dragojević o Oliverovu albumu koji izlazi u svibnju.

Nina Badrić, Jelena Rozga, Zorica Kondža, Dražen Zečić, Neno Belan i Adi Šoše – ovo je samo dio velikih imena koja će se s novim pjesmama krajem lipnja predstaviti na trećem izdanju Melodija Jadrana u splitskoj Galeriji Meštrović. Čast da večer prije otvori ovogodišnje Melodije pripala je Nini, koja će uz orkestar Ante Gele održati gala koncert u čarobnom ambijentu Kaštilca.

''Velika čast. Ovo su poslastice koje se ne pružaju svaki dan, kad glazbenik sebi može dati oduška, može zaplesati neke druge note nego inače.'', rekla je Nina Badrić.

Omiljena pjevačica će večeras tradicionalno sudjelovati u 25 kilometara dugoj procesiji 'Za križen' na Hvaru.

''Kreće se oko 22 sata, ja krećem za križem iz Jelse i negdje oko 7, 7:30 ujutro se vraća križ ponovno u crkvu iz koje je križonoša izišao s njim. Tako da je vrlo dirljiva procesija i vrlo moćna. Ja uvijek nekako idem iz neke zahvalnosti Bogu na svemu što mi daje u ovom životu.''

Kako se osjeća nakon?

“Predivno. Ništa te ne boli, i da kiša pada, i da puše jugo, bura, spavaš dva sata nakon toga i pun si snage, pun si volje, napravio si nešto možda lijepo za sebe, nešto što tebi znači, nešto što tvojoj duši nosi jedan mir.'', kaže Nina.

A da na našoj glazbenoj sceni itekako ima pravih prijateljstava, pokazuje primjer Nine Badrić i Jelene Rozge, koja su jedna drugoj već godinama potpora.

''Često mi se javi, često mi pošalje poruku kad radim nešto veliko, kad radim nešto bitno, tako da ja mislim da nema mjesta ljubomori u ovom poslu, jer ima mjesta za sve. Svatko ima svoju publiku. Ja sam sretna što Jelena živi svoj nekakav vrhunac karijere.'', govori Nina.

''Nina i ja imamo jedan poseban odnos. Kad sam ja imala svojih sedam velikih koncerata u Sava Centru, Nina mi je poslala dan prije poruku, čestitala mi, poželjela mi sreću. To treba tako, to puno znači. Nina je jedna sjajna osoba, ja Ninu puno volim. I ranije, dok smo se površno poznavale, ja sam uvijek voljela Ninu kao glazbenicu. Nina ima najljepši glas na svijetu.'', govori Rozga.

Je li ona jedna od rijetkih koja čestita, napiše poruku?

“Pa nema ih puno'', priznala je Jelena.

''Ona je veliki radnik. Ja sam doduše sebi uzela jedan drugačiji tempo i uvijek joj govorim, kao možda starija sestra, daj stani, daj putuj, daj malo uživaj.'', govori Nina.

Jelena je na sinoćnje predstavljanje Melodija stigla u pratnji dečka Ivana Huljića, a upravo je Nina slučajno u jednom intervjuu u susjednoj zemlji potvrdila njihovu vezu.

''Oni se ne skrivaju, znam da nije ispalo nezgodno, potvrdio je Grašo nakon toga, ali mislim da je Jelena jedna sasvim normalna, obična, svakodnevna cura, nije ona od onih koji bi skrivali nešto lijepo što se dešava u životu. Evo, ja joj želim da u svemu bude uspješna i sretna.'', rekla je Nina.

''A što ću se naljutiti. Nitko se ne krije, mi se ne krijemo, mi normalno živimo, ali je bilo slatko. Ja sam se tako nasmijala, najjača je.'', govori Rozga.

I onda je došao i Grašo i sve još jednom potvrdio?

''I Grašo lipo itd. Ali dobro, sve je to simpatično, trebao je netko reći i to je ok'', napokon je priznala Rozga.

Tonči Huljić, koji će na Melodijama nastupiti u duetu s Amirom Medunjanin, a koji se u korizmi ostavio cigareta i vina, jedva čeka uskrsni ručak.

''Svi zajedno, obitelj je evo, sve šira i šira. Nadam se da će se još širiti i bit će lijepo. Uskrs je zato da nam bude lijepo.'', zaključio je Tonči.

Direktora Melodija Jadrana Tomislava Mrduljaša došao je podržati i njegov stari prijatelj iz Tutti fruttija Neno Ninčević, koji s nestrpljenjem čeka Thompsonov koncert na zagrebačkom Hipodromu.

''Hipodrom je nešto predivno, nije nikakva prijetnja nikome. Malo me sad i nerviraju ti neki komentari, čini mi se da samo Hrvati ne smiju pjesmom kazati da su Hrvati, a da se pola Europe ne digne na zadnje noge. To je koncert čiste ljubav, tu će doći ljudi koji vole domovinu. Vjerujte mi, nema tu ekscesa, neće tu biti ničega, to je koncert niskog rizika.'', govori Nenad Ninčević.

U pratnji nevjeste, na druženje je stigla i Vesna Dragojević te nam otkrila detalje o Oliverovu albumu koji uskoro izlazi. Na njemu će se naći 12 pjesama, među kojima i dva dueta, jedan s Marijanom Banom, a drugi s Tedijem Spalatom.

''Album je gotov već tri godine. Ja jedva čekam da izađe. Bili smo u studiju Tomislava Mrduljaša više nego što je Oliver proveo tamo i negdje početkom svibnja izlazi taj album koji je napravljen od demo snimaka, ali srića da je on demo snimke snimao kao da je snimao album, tako da nam nije bilo problem to izabrati, imali smo preko 100 pjesama. Ja mislim da bi on bio zadovoljan.'', govori Vesna Dragojević.

A s obzirom na impresivan popis domaćih glazbenih zvijezda, zadovoljna će biti i publika na ovogodišnjim Melodijama Jadrana.

''Mislim da smo napravili Melodije Jadrana nekako po guštu naših najjačih izvođača i autora. A Melodije Jadrana su toliko jake koliko imamo jake izvođače i autore. Prema tome, bez dobrih pjesama, dobrih izvođača i autora nema ni dobrih Melodija.'', govori Tomislav Mrduljaš.

A hoće li neka od ovogodišnjih pjesama na Melodijama uspjeti nadmašiti veliki lanjski hit ''Lavica'' Jelene Rozge, koji ima čak 15 milijuna pregleda na YouTubeu, ostaje nam za vidjeti.

