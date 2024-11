Od uhićenog navijača do miljenika nacije: Jerko Marinić Kragić sasvim otvoreno o svojem najtežem razdoblju!

Tradicionalna noć hrvatskog vaterpola okupila je nekadašnje i aktualne legende tog sporta, koji se u žargonu često naziva sportom za intelektualce. Zato je Sanja Jurković pred našu kameru privela uspješne vaterpolske reprezentativce studente, ali, zbog ravnoteže, i nekadašnjeg “zločestog” dečka - danas uzornog vaterpolista. O kome je riječ, saznajte u prilogu In magazina.

Zajedništvo, emocija i ljubav glavne su asocijacije na sport kojim se bave. Ne čudi, stoga, da su mnogi individualne sportove zamijenili timskim, a među njima je i donedavno plivač, a danas najmlađi član Barakuda.

''Jednostavno, htio sam neku promjenu, htio sam tu timsku igru i htio sam to druženje na treningu, a ne konstantno glava u vodi i plivanje, nakon prvog treninga znao sam da je to to'', govori vaterpolist Marko Žuvela.

Vaterpolo teče u venama obitelji Bukić. Nakon što je ostvario velike uspjehe, vaterpolom je zarazio kako sina Luku, tako i kćer Petru.

''Je, tata me zarazio vaterpolom i jako sam mu zapravo zahvalna na svemu jer sam upoznala divne cure, upoznala sam svog dečka na bazenu, radim i posao koji je vezan za vaterpolo'', govori vaterpolistica Petra Bukić.

''Ja često znam reći, kad mi gledamo utakmicu, ono što vidim ja, ona to izgovori, znači zaista je tu dobra, i lijepo mi je to vidjeti da je to ostalo, ti geni su negdje tu'' govori Perica Bukić, izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza.

Petra je dva put bila proglašena najboljom vaterpolisticom, a ove se godine tom titulom okitila 16-ogodišnja Iva Rožić. U muškoj kategoriji ta je čast pripala Lorenu Fatoviću, sinu još jednog proslavljenog vaterpolista.

''Jako je velika čast uz ovog čovjeka i uz sve ove reprezentativce stajati i primiti ovakvu nagradu, stvarno velika motivacija za naprijed.

Mislim da je u ovoj večeri najvažnije da slavimo ovu stvarno uspješnu godinu'', govori Iva Rožić, vaterpolistica.

Uspješna je godina i iza Jerka Marinića Kragića. Uz neizostavne uspjehe u bazenu, najveći je ipak postigao izvan njega. Kćerkica Maris nedavno je proslavila godinu dana, a već ga, šali se, vrti oko malog prsta.

''Sve što smo rekli da nećemo raditi, to je razmaziti, ja sam to napravio. Ja sam tri mjeseca bio odsutan i stvarno nije lako biti otac preko video poziva, puno sam tih prvih nekih stvari propustio i onda sad ne želim propustiti ništa dok sam kući. Dogovorili smo se ja i zaručnica da je nećemo puno nositi po rukama, nećemo ovo, nećemo ono, nek' zaplače 10 sekundi, neće joj biti ništa, ali ja to ne mogu'', govori Jerko.

Nekadašnji navijač koji je svoju strast prema Hajduku platio čak i pritvorom danas je drugi čovjek.

''Hvala Bogu, eto, imao sam sreće, nakon ovog teškog razdoblja da mi se to krenulo vraćati, da mi se vratilo i da je izbornik imao povjerenja u mene, nije sigurno ni njemu bilo lako u određenim momentima mog života mene vratiti tu, ali mislim da je napravio dobar potez i htio bi mu se zahvaliti'', govori Jerko Kraginić Marić.

Možda će upravo tom teškom razdoblju svojeg života posvetiti svoju sljedeću tetovažu.

''Ima dosta nekih tema i motiva koje bi volio staviti na sebe'', kaže Jerko.

No većina njegovih suigrača ipak razmišlja nešto drugačije.

''To će ostati do kraja života na tijelu, tako da ja trenutno nemam potrebu za tim'', priča Marko Žuvela.

''Ja, iskreno, nemam niti ikad mislim da ću praviti, nije to nešto što me privlači'', priča Filip Kržić.

''Što se tetovaža tiče, ja imam prvu tetovažu, nikad je nitko nije stavio, ovdje je žabac na meni. Da, ja imam žapca. Jednostavno, oni nisu takvi, a u biti bi mogli biti nekakvi manekeni nekoga tko radi te tetovaže'', priča Dubravko Šimenc.

S tetovažama ili bez njih, manje je važno - činjenica je da su ovi dečki već godinama naši najtrofejniji sportaši i svaka im čast na tome!

