Pripreme za Thompsonov spektakl na Hipodromu već su počele, doznajemo detalje!

Nakon što se koncert Marka Perkovića Thompsona upisao u povijest kao onaj s najvećim brojem prodanih ulaznica, u prodaju su puštene nove. Sada se na hipodromu očekuje 500 tisuća ljudi. Pripreme za spektakl svakako su već počele, a detalje priprema donosi naša Dijana Kardum za IN magazin.

Marko Perković Thomspon iz dana u dan ispisuje glazbenu povijest. Prvo je u samo 24 sata prodao više od 280 tisuća ulaznica za svoj koncert, a i jučer su se redovi stvarali nakon što su puštene dodatne ulaznice. Karte su doslovne planule u nekoliko minuta.

''Imamo sigurno preko 500 tisuća konačnu dok se sad to sve sublimira informatički, sva prodajna mjesta sve pozicije, situacije nemam točno ali preko 500 tisuća'', govori Thompsonov menadžer Zdravko Barišić.

Marko Perković Thompson Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

S posljednje dvije objavljene pjesme Ako ne znaš što je bilo i Nepročitano pismo Thompson je već izazvao veliko oduševljenje. A do koncerta će biti i novih pjesama jer album bi trebao uskoro izaći.



''Do petog mjeseca mislim da hoće. Sad će izlaziti pjesme i do koncerta do petog mjeseca mislim da će album izići''.

In Magazin: Marko Perković Thompson - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Pripreme za ovaj veliki koncert već su počele i traju. A posjetitelje svakako očekuje pravi spektakl.



''1500 metara kvadratnih video ekrana, veličina stage nekih 130 metara visine 30 metara, Oko 700 kutija razglasa, oko 800, 900 svjetililjki ostale rasvjetne opreme, puno puno toga''.

Pred organizatorima, ali i drugim službama sad su mjeseci rada.



''Sam po sebi nije nekakav nesiguran događaj, znači tu se ne mogu očekivati nekakvi događaji, ekscesi u smislu narušavanja javnog reda i mira kao što recimo kad su događaji nekakvih nogimetnih utakmica ili prosvjeda koji mogu onda prerasti i u nekakvo nasilje ili imate nekakve suprotstavljene strane. Ovdje uglavnom se dolaze ljudi zabavljati. Međutim veliki je to broj ljudi'', govori Željko Cvrtila, savjetnik za poslovnu i privatnu sigurnost.



''Znači postoji mogućnost nekakvih pojedinačnih ekscesa u tom kontekstu. Kad se ljudi zabavljaju, popiju, može se to dogodit'', dodao je Cvrtila.

In Magazin: Marko Perković Thompson - 2 Foto: DNEVNIK.hr

No pazit će se na svakim detalj. A i dovoljan broj ljudi osiguravat će ovaj prostor.

''Policija će sigurno raditi svoj sigurnosni plan koji će biti vrlo opsežan. To će biti jedna knjiga od 50 - 100 stranica gdje će se sve opisati točno tko što radi, gdje radi koliki je broj službenika, koje vrste službe će biti i gdje i na kojem prostoru. Prostor će se vjerojatno morati osigurati na sektore sektor oko bine, pa VIP zona pa tribine, pa parter koji će bit ogroman koji će se vjerojatno morat dijelit na sektore, između njih ostaviti dovoljno prostora da u slučaju potrebe može doći i hitna služba i neke druge interventne službe. Formirat će se jedan stožer kojim će rukovoditi vrh policije, a unutar toga će biti inkorporirane i sve druge službe'', objasnio je Cvrtila.

Marko Perković Thompson Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Osim velikih sigurnosnih standarda za koje će se pobrinuti policija, pred organizatorima su golemi produkcijski izazovi



''Trebat će naravno osigurati sanitarne čvorove, vatrogasna vozila, hitne pomoći koje će morati sve biti ovaj negdje u blizini, znate možda čak i nekakva mobilna ambulanta, obzirom da je to jedan mali grad. Ako tu bude 400 - 500 tisuća ljudi to vam je pola Zagreba. Mora se pazit da ne znam uslijed tih svih elektronsih uređaja i svega ostalog da ne dođe do nekakvog požara. Znači da te tribine budu isto tako tehnički čvrste i sigurne. Naravno sve će se to protueksplozijski gledati'', govori Cvrtila.

Iako će dosta policijskih snaga biti uključeno, građani koji ne idu na koncert ne moraju brinuti za sigurnost.



''Doći će ispomoći iz drugih policijskih uprava, a za tih dan dva dana i sigurno će policija svoje odraditi pokriti. To nije nikakav problem. Malo veći problem će morati biti sa zaštitarima ali i oni će se morati reorganizirati'', objasnio je Cvrtila.

In Magazin: Marko Perković Thompson - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Ono što je sigurno da će mjesto održavanja koncerta tog datuma biti središte Hrvatske.

