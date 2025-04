Prije 13 godina vodila je život ispunjen lažnim sjajem, a danas tvrdi da ju je Bog ozdravio

Godinama je bila sinonim hrvatskog showbiza, sudjelovala u raznim reality programima, vodila život ispunjen lažnim sjajem i kako kaže - prolaznom srećom. Simona Mijoković danas više nije ta, ista osoba. Majka je petero divne djece i voljena supruga Stanislava Mijokovića, s kojima živi u austrijskom Linzu. U nedavnom posjetu Zagrebu s njom se družila naša Dorotea Filipaj, cijeli razgovor možete pogledati u prilogu In magazina.

''Mi se nalazimo kod klanjateljica Krvi Kristove u samostanu kod časnih sestara koje su uz mene punih 13 godina'', rekla je Simona Mijoković na početku razgovora za In magazin te objasnila kojim je povodom došla na ovo mjesto.

''Pa imala sam neke obaveze privatne, vezano za zdravlje i tu se Gospodin proslavio i još neke druge obaveze o kojima će jednog dana, kad je volja Božja će se čuti, a evo, providnost vodi, providnost me je tu dovela'', objašnjava Simona.

Nekadašnja kraljica Hrvatske i bivša supruga Ante Gotovca, prije 13 godina svoju životnu priču počela je iznova. Okrenula se Bogu, a on ju je, kaže, ozdravio.

''I tako sam ušla u taj proces oslobađenja, ozdravljenja od bulimije, astme, oslobađenja od poroka i od svih tog nemoralnog načina života.

S Antom je i dalje u kontaktu.



''Ante je mene odveo na Tabor prije 13 godina i dok god dišem, dok god moje malo srce bude kucalo, molit ću se za njega, zahvaljivat ću na njemu. I tu je njegova majka, baka Jadranka, s kojom zaista imam jedan izgrađen odnos i koji uvijek samo raste i raste. Bogu hvala na njoj i Bogu hvala na Anti'', govori Simona.

O svojoj prošlosti ova 40-godišnjakinja otvoreno govori. Godinama je bila sinonim hrvatskog showbiza, sudjelovala u raznim reality programima, vodila nemoralan život, ispunjen lažnim sjajem i kako kaže - samo prolaznom srećom.



''Simona nekad prije koja se eksponirala, potpuno jedna druga Simona koja danas živi sa svojim suprugom, sa svojim djecom i koja isključivo svoje javno djelovanje prikazuje kao dar sjedočanstva'', govori.

Posljednih 9 godina živi u austrijskom Linzu s petero divne djece i voljenim suprugom Stanislavom Mijokovićem.



''Ja i Stanislav upoznali smo se preko Facebooka. I tako je došlo do jedne komunikacije, ali ništa, to nije bilo neke, sad u dubine nisam nikakve ulazila, sve dok je jednog trenutka gdje ja njemu nisam poslala svoje svjedočanstvo. Tada se ostvarila jedna duboka komunikacija među nama o vjeri i na moj poziv on dolazi u Zagreb, ja ga vodim na Tabor i on upozna patera Zvjezdana i tako u biti počinje naše prijateljstvo'', priča Simona o Stanislavu koji je od nje stariji 18 godina.



''Stanislav je radnik, radi u jednoj firmi, čisti auto i vodi taj odjel za čišćenje, ali zaista je radnik. Meni čak bude i smiješno nekad kad pročitam komentare. Lako Simoni, udala se za poduzetnika, bogataša, lako tako si je doći. Onda se ja i moj suprug svijemo i on kaže, Bogu hvala, mi živimo zaista u podstanarskom stanu i ne sramimo se toga. Radosni smo, zahvalni smo. Vozimo normalni auto. Kod nas nema ničeg izobilju u materijalnom smislu, ali zato se trudimo da je uvijek izobilje ta naša vjera koja nas u biti konačno si vodi prema gospodinu'', objasnila je Simona.

U njihovoj je kući uvijek veselo i glasno!



''Jošua ima 7 godina, Amalija Josipa ima 6 godina, Zvjezdana ima 4 godine i Mihael ima 2 godine i Gabriela će uskoro, za par dana 19 godina'', priča Simona.

Ova profesionalna vizažistica uskoro će uskočiti u druge cipele - one voditeljske.



''Prvi projekt koji dolazi je Split Slavi, Moli i Voli, to je humanitarno-duhovni koncert. To će biti prva moja uloga voditeljice. Voditeljska uloga. Nikad još nisam tako kušala, tako da me, kogod sam i uzbuđena, imam jednu pozitivnu tremu, sigurno, ali toliko sam, toliko i prikazujem u molitve, gospodine ti se proslavi kroz mene, kroz taj koncert, kroz molitve i kroz to zajedništvo'', govori Simona.

Jedan od izvođača je i Thompson, znamo svi što se događa posljednjih dana oko njega, kako to Simona komentira?

''Pa, Marko Perković Thompson, on je za mene jedan izuzetan izvođač. Ne samo što je on veliki komunitarac, domoljub, nego meni se jako sviđa kod njega što su on i supruga otvoreni prema životu, znači imaju dječice, obiteljski je čovjek, pa takve su i poruke njegovih pjesama. Znači dom, obitelj, domovina i vjera. Evo i za njega samo riječi hvale'', zaključila je Simona.

A hvalevrijedan je i put koji ju je pretvorio u jednu potpuno novu, inspirativnu osobu.

