Najbolje ga pamtimo po ulozi negativca u Titanicu, ali čini se da bi se to s ovom novom ulogom moglo promijeniti!

Nove fotografije iz filma "Waltzing with Brando" s Billyjem Zaneom u glavnoj ulozi nastavljaju oduševljavati publiku.

Billyja Zanea možda najbolje pamtimo po ulozi negativca Cala Hockleyja u filmu "Titanic", no uskoro bi se to moglo promijeniti izlaskom filma "Waltzing With Brando". Već promotivne fotografije Zanea kao kultnog glumca Marlona Branda pokazuju koliko su osobe zadužene za masku i šminku napravile fantastičan posao.

Iako je film primarno smješten u razdoblje od 1969. do 1974., nove fotografije iz filma, koji bi trebao izaći tijekom 2025. godine, pokazale su Zanea u ulozi Branda kako se priprema za ulogu dr. Moreaua u filmu "The Island of Dr. Moreau", objavljenom 1996. godine.

Kako se Zane transformirao u Branda koji se priprema za ulogu znanstvenika koji životinje pretvara u antropomorfna bića, pogledajte u našoj fotogaleriji.

Premijera filma "Waltzing With Brando", nastalom prema knjizi "Waltzing with Brando: Planning a Paradise in Tahiti" arhitekta Bernarda Judgea, održat će se ovih dana na Torinskom filmskom festivalu.

Kako se Zane maskirao u Branda u ulozi don Vita Corleonea, pogledajte OVDJE.

Provjerite svoje znanje o filmu "Titanic" OVDJE.

