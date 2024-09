Zvijezda naše nove serije u mini haljini pokazala rezultate nevjerojatne fizičke transformacije!

Naša glumica Ana Begić Tahiri proslavila je 45. rođendan, a svi se i dalje dive njezinoj fizičkoj transformaciji.

Zvijezda naše nove serije ''U dobru i zlu'' Ana Begić Tahiri nedavno je proslavila 45. rođendan, a tim povodom odradila je i mali fotošuting u slavljeničkoj haljini.

Mini roza haljina istaknula je njezinu nikad vitkiju figuru, a glumica je već nekoliko puta ponosno pokazala kako je izgubila velik broj kilograma, točnije 15.

Inače, glumica je morala izgubiti kilograme zbog zdravlja, o čemu je govorila i u emisiji "Zdravlje na kvadrat".

"To već dugo traje, taj moj oporavak tijela. Nisam bila dobro jedno dvije godine iako su mi rekli, kad uđeš u četrdesete, to ti je najljepše razdoblje života. Meni se dogodilo suprotno. Bila je bolest u pitanju. Ne mogu sad reći sto posto da me je cjepivo satralo, ali su mi se neke stvari zakomplicirale i, eto, jedan teški hormonalni poremećaj. Nije da vidim svjetlo na kraju tunela, već je tunel iza mene", ispričala je Ana.

Svoj rođendan proslavila je s ekipom nove serije, a kako su se zabavili, pogledajte OVDJE.

Ana je od 2010. godine u sretnom braku s Danijelom Tahirijem, s kojim je 2011. dobila kćer Lanu. Ona i suprug vjenčali su se u tajnosti, a fotografije koje su fotografi uspjeli uhvatiti iz daljine pogledajte OVDJE.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Ovu kandidatkinju MasterChefa mnogi već dobro znaju s Instagrama, njezina životna priča baš je zanimljiva!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša bivša predsjednica nikad nije izgledala mlađe, drastičan gubitak kila istaknuo je ovaj žuti outfit!

Pojavile se bizarne teorije o smrti bivše partnerice P. Diddyja: Bila je zdrava, naglo je otišla zauvijek

Oglasio se odvjetnik glumca čiji je slučaj šokirao regiju: ''Tu ništa nije neobično ni posebno...''

Pogledaji ovo inMagazin Jelena Rozga otkriva čemu je zahvalna na tako mladolikom izgledu: ''Nikad u životu to nisam pila...''

Pogledaji ovo Celebrity Jedna od omiljenih domaćih glumica pokazala majku koja je dva puta pobijedila tešku bolest, ali i svoju buduću nasljednicu!

Tko je Dikanova partnerica, od koje se poduzetnik ne odvaja? U Beogradu je itekako poznata, a uspješno vodi dva biznisa

Što su najluđe glumci morali naučiti kako bi što vjernije utjelovili uloge koje tumače?