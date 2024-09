Oglasio se odvjetnik glumca čiji je slučaj šokirao regiju: ''Tu ništa nije neobično ni posebno...''

Nakon više dana šutnje konačno se oglasio i odvjetnik Moamera Kasumovića, glumca osuđenog za bludničenje nad maloljetnikom.

Nedavni slučaj Moamera Kasumovića, koji je osuđen na godinu dana zatvora zbog bludničenja nad maloljetnikom, šokirao je sve suradnike i javnost.

Sad se konačno oglasio i njegov odvjetnik Rusmir Karkin. Za Dnevni Avaz izjavio je da je postupak bio "normalan" i da su se državno odvjetništvo i obrana žalili nakon prvostupanjske presude.

"Ovo je bio predmet kao i svi drugi takvi predmeti, osim što je poznata osoba u pitanju. Kazna je u skladu sa zakonom. Čovjek je iskoristio mogućnost, koju zakon dopušta, da se otkupi kazna. On je otkupio kaznu i to je to", rekao je Karkin.

"Javnost je sada zainteresirana jer je on poznata osoba, ali tu ništa nije bilo neobično ni posebno. Tu je bio redovan postupak bez bilo kakve nagodbe, ičega. Državno odvjetništvo podiglo optužnicu, saslušalo svoje svjedoke, saslušani svjedoci obrane i donesena presuda. Osuđen na godinu zatvora i to je to. Da me pogrešno ne shvate, ne minimiziram ja ovaj slučaj, ali djelo za koje je on osuđen, u pitanju su dva dodira. I za ta dva dodira dobio je godinu dana zatvora. Kasumović je dolazio redovno na postupak, pojavljivao se. Žalili se i mi, žalilo se i državno odvjetništvo. Sada se ne mogu sjetiti jesmo li se mi žalili na visinu kazne, znam da nismo bili zadovoljni presudom", objasnio je.

Karkin kaže da se s Kasumovićem nakon presude više nije čuo.

"Proglašen je krivim, tužiteljstvo se žalilo, Kantonalni sud odbio žalbu i postupak je završen. On je iskoristio mogućnost i otkupio kaznu, kao u 90 drugih predmeta. Drugi će reći jedno, ali ja govorim kako je bilo", zaključio je odvjetnik.

Moamer Kasumović osuđen je na godinu dana zatvora, no prema informacijama portala Raport, on je kaznu otkupio za 36.500 maraka (oko 18 tisuća eura). Presuda je donesena 2021. godine, a od tada Kasumović ne boravi često u Sarajevu.

Nakon što je vijest došla u javnost, s Moamerom su otkazane sve suradnje, a više pročitajte OVDJE.

Inče, Moamera svi poznaju po ulozi u seriji ''Lud, zbunjen, normalan'', a njegovu životnu priču pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Grubnićevu majku zovu kopijom Maje Šuput, a pronašli smo i njezine fotografije koje nisu obrađene!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Spektakularna rođendanska torta Maje Šuput pravi je hit, pogledajte kako je njezin Bloom reagirao kad ju je vidio!

Supruga Željka Joksimovića podržala iskopavanje litija, srpska javnost bijesna na nju: ''Malo je licemjerno jer bi ona prva bila izolirana od posljedica'

Tko je Dikanova partnerica, od koje se poduzetnik ne odvaja? U Beogradu je itekako poznata, a uspješno vodi dva biznisa

Otkrivamo kako je nastala najljepša domoljubna pjesma ''Lijepa li si'', koja se smatra našom drugom himnom!

Aleksandra Prijović na skromnu proslavu rođendana pozvala je i oca, od kojeg se udaljila još u djetinjstvu, zajedno su pozirali