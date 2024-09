Otkrivamo kako je nastala najljepša domoljubna pjesma ''Lijepa li si'', koja se smatra našom drugom himnom!

Domoljubna pjesma ''Lijepa li si'' Marka Perkovića Thompsona i prijatelja, koju mnogi smatraju našom drugom himnom, ima zanimljivu povijest nastajanja. Naime, početna verzija ovog megahita bila je ljubavna. Sve detalje otkrivamo u nastavku.

A ovaj svima dobro poznati refren je u početnoj verziji glasio "Oj, djevojko, lijepa li si". Otkrio nam je to Alen Nižetić, koji je s Markom Perkovićem Thompsonom napisao tekst naše najljepše domoljubne pjesme ''Lijepa li si''.

''Marko je donio glazbu i imao je nekakav tekst. Nakon toga nam je pala na pamet ideja da napišemo jedan domoljubni tekst jer, moram ovdje spomenuti Vedrana Ostojića, koji je za tu pjesmu napravio aranžman. Mi smo imali golu matricu i taj aranžman je stvarno zvučao nekako viktorijanski i on je jedan od onih okidača, da nam je palo na pamet da to sve skupa ide na jednu takvu priču.'', ispričao je Alen Nižetić.

"To su bili prvi koraci mojih ozbiljnih domoljubnih tema, upravo događanja u društvu i sama simbolika koju je tada Domovinski rat nosio sa sobom. Međutim politika i sami političari nisu toliko pridavali važnosti tome. I to je odmah direktno grizlo one koji su najviše patili i stradali u Domovinskom ratu i ona je bila znak da postoje ipak neke svetinje koje narod neće nikad zaboraviti.", govori Marko Perković Thompson.

Tekst za domoljubni megahit nastao je u automobilu, daleke '98., dok su se Thompson i Nižetić vozili iz Zagreba u Split, radeći na Markovu albumu ''Vjetar s Dinare''.

''Mislim da je prvi stih bio ''Oj Zagoro'' jer Marko je iz Zagore, tako da nekako nas je to potaklo da krenemo u tom smjeru. Mislim da smo prvo napravili refren pa smo onda radili fraze. Išlo je tako nekako stih po stih, stih ja, stih on. On je vozio, ja sam pisao, mislim da čak doma imam još taj originalni tekst.'', priča Nižetić.

I tako vozeći, do Knina su napisali već 90 posto teksta.

''I u Kninu su stopirala dva hrvatska vojnika i odlučili smo im stati, povesti ih do Splita ili Solina, sad se ne sjećam. Ako ovo budu gledali, oni će se sjetiti te priče i u tom trenutku oni su prvi imali premijeru te pjesme. Marko je pjevao, ja sam držao tekst, pustili smo im na kazetofonu u njegovom autu.'', priča Nižetić.

I kako su vojnici reagirali na pjesmu?

''I pitali smo ih onako kao ljude iz naroda da daju svoje prvo mišljenje o pjesmi i oni su stvarno ishvalili pjesmu, da nisu odavno čuli nešto bolje. Mi smo se onako pogledali u stilu 'kao, a možda oni tomalo govore i zbog nas'. Ali ispalo je da su ljudi bili u pravu, pjesma je napravila stvarno veliku stvar, ljudi je obožavaju i sve ostalo je povijest.'', priča Nižetić.

Iako je izvornu albumsku pjesmu snimio sam, Thompsonu su se u videospotu pridružili Mate Bulić, Miroslav Škoro, Mladen Grdović, Giuliano i Alen Vitasović.

''Marko me zvao kao jedan dio Hrvatske što je Istra itekako i onda je mene odabrao, normalno, nema baš tamo neki izbor osim mene, malo sam sad sebičan. Zvao me, ja sam svoje dijelove snimio u pulskoj areni i na Brijunima i to mi je bila izuzetna čast jer stvarno je lijepa pjesma za našu Hrvatsku.'', priča Vitasović.

Pjesma koju mnogi smatraju drugom hrvatskom himnom.

''To je stvarno nešto neopisivo, zvuči nekad i nestvarno. Preponosan sam na ''Lijepa li si'' što sam jednim svojim malim dijelom sudjelovao tu i to će sigurno ostati i iza mene.'', dodao je Nižetić.

U ''Lijepa li si'' će u budućnosti sigurno uživati i brojne nove.

